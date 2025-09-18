Où voyager pour bien manger en 2025 ? L’Algérie parmi les meilleures tables

Le site de voyages Curly Tales a récemment dévoilé une liste de dix destinations incontournables dans le monde arabe et au Moyen-Orient. Du Liban à Oman, en passant par la Turquie, l’Algérie et les Émirats arabes unis, chaque endroit offre une cuisine unique qui met en lumière les cuisines et les saveurs locales.

Ces pays, riches de leurs histoires et de leurs cultures, proposent de quoi donner envie de s’envoler pour cette région du monde et de découvrir des plats et des spécialités de chaque pays.

Selon Curly Tales, le Moyen-Orient est un véritable paradis pour les gourmands. La cuisine de la région, riche et variée, se distingue par ses traditions ancestrales et ses saveurs uniques.

Chaque pays a ses propres spécialités, allant des grillades épicées aux ragouts savoureux, en passant par les fruits de mer et les pâtisseries orientales. Un véritable festin qui donne envie à tous les gourmands de voyager dans l’une de ces dix destinations.

🟢 À LIRE AUSSI : Concours mondial du meilleur fromager 2025 : l’Algérienne Laeticia Sellah en compétition

Quelles sont les destinations où l’on mange le mieux en 2025 ?

Pour les voyageurs passionnés de gastronomie, cette liste est une invitation au voyage. Ces dix destinations promettent bien plus qu’un simple repas :

Turquie : Un mélange de cuisines du Moyen-Orient, de la Méditerranée et d’Asie centrale. Goûtez au Baklava et aux Kebabs ;

: Un mélange de cuisines du Moyen-Orient, de la Méditerranée et d’Asie centrale. Goûtez au Baklava et aux Kebabs ; Égypte : Une cuisine réconfortante et savoureuse. Ne manquez pas le Koshari, un plat de rue populaire au Caire ;

: Une cuisine réconfortante et savoureuse. Ne manquez pas le Koshari, un plat de rue populaire au Caire ; Oman : La cuisine fusionne les influences arabes, indiennes et est-africaines. Le plat national, le Shuwa, est un agneau épicé cuit à l’étouffée ;

: La cuisine fusionne les influences arabes, indiennes et est-africaines. Le plat national, le Shuwa, est un agneau épicé cuit à l’étouffée ; Algérie : Un mélange parfumé d’épices et d’herbes. Le Couscous et les Tajines sont incontournables ;

: Un mélange parfumé d’épices et d’herbes. Le Couscous et les Tajines sont incontournables ; Tunisie : Une cuisine qui allie la fraîcheur méditerranéenne à la chaleur de l’Afrique du Nord. La Harissa est au cœur de nombreux plats ;

: Une cuisine qui allie la fraîcheur méditerranéenne à la chaleur de l’Afrique du Nord. La Harissa est au cœur de nombreux plats ; Arabie Saoudite : Des plats copieux qui célèbrent l’hospitalité. Le Kabsa, un riz parfumé à la viande, est emblématique ;

: Des plats copieux qui célèbrent l’hospitalité. Le Kabsa, un riz parfumé à la viande, est emblématique ; Bahreïn : Un mélange de saveurs arabes, persanes et indiennes. Le Machboos, un riz épicé, et le Ghoozi, un agneau rôti, sont très appréciés ;

: Un mélange de saveurs arabes, persanes et indiennes. Le Machboos, un riz épicé, et le Ghoozi, un agneau rôti, sont très appréciés ; Qatar : Une cuisine qui combine recettes bédouines et influences du Golfe. Le Madrouba, une bouillie de riz épicée, est un plat typique ;

: Une cuisine qui combine recettes bédouines et influences du Golfe. Le Madrouba, une bouillie de riz épicée, est un plat typique ; Koweït : Une cuisine riche en histoire. Le Mutabbaq Zubaidi, un poisson-pommard servi avec du riz, est un plat familial ;

: Une cuisine riche en histoire. Le Mutabbaq Zubaidi, un poisson-pommard servi avec du riz, est un plat familial ; Émirats arabes unis : La cuisine reflète à la fois l’héritage bédouin et la diversité culturelle. Le Shawarma et les Luqaimat sont des incontournables.

Pourquoi l’Algérie fait partie des meilleures destinations culinaires ?

Selon le magazine, la cuisine algérienne est un mélange parfumé d’épices, d’herbes et de produits frais. Des tajines mijotés aux saveurs acquises, au couscous moelleux, chaque plat raconte une histoire. Les merguez épicées et les bricks croustillants sont parmi les incontournables de la cuisine algérienne.

Par ailleurs, Curly Tales recommande aux passionnés des voyages culinaires de goûter à la Chorba Frick, couscous, M’hajeb et au Makroud.

Rappelons, le célèbre site TasteAtlas a récemment placé le Créponné d’Oran parmi les meilleurs desserts glacés. Cette spécialité algérienne, souvent comparée au sorbet au citron, s’est distinguée en se hissant dans ce prestigieux classement.

🟢 À LIRE AUSSI : TasteAtlas : le Créponné d’Oran classé parmi les meilleurs desserts glacés du monde

