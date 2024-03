Où partir en septembre ? les meilleures destinations pour les Algériens

Pendant ces journées chaudes d’été, il est très difficile de trouver une destination où mettre le cap sans trouver grand monde et à des prix abordables. En effet, pour les deux mois de juillet et aout, la plupart des hôtels affichent complet et l’afflux de visiteurs dans les endroits et villes connues pour être touristiques est hautement élevé. Il n’y a donc pas mieux pour voyager que le mois de septembre.

Avec la rentrée des classes pour les écoliers et les universitaires ainsi que l’annonce de l’approche de l’automne, la plupart des vacanciers rentrent à la maison. Ainsi, pour profiter au maximum des belles plages et du beau soleil, c’est le moment idéal pour prendre ses valises.

Vers quelle destination mettre le cap pendant le mois de septembre ?

Pour les Algériens désireux de prendre le large, de multiples destinations sont idéales durant le mois de septembre.

Tunisie

Comme première destination, nous avons la Tunisie. Notre voisin de l’est connait un afflux en masse de visiteurs durant ces derniers mois, un afflux qui sera plus au moins allégé en septembre. Car avec l’ouverture des frontières et la reprise du secteur touristique en très grande force dans le pays, les prix des hôtels et des billets d’avion se sont vus allégés par rapport à ce qu’ils étaient auparavant.

Ainsi, vous pourrez facilement trouver des hôtels étoilés à partir de 26 euros, l’équivalent de 4 000 DA la nuitée. Les prix des billets d’avion quant à eux tournent aux alentours de 200 euros, soit environ 30 000 DA.

Égypte

Le pays des pharaons, lui aussi, est une bonne destination pour les vacanciers algériens, entre mer et désert, plages dorées de sable fin et pyramides chargés d’histoire, vous pourrez ainsi à la fois mélanger divertissement et repos.

Le prix de la nuitée dans les hôtels moyens du pays tourne autour de 33 euros, soit 5 000 DA pour un hôtel étoilé. Le prix du billet d’avion, lui, commence à partir de 325 euros, soit l’équivalent de 70 000 DA en aller-retour chez Air Algérie.

Turquie

Fil de liaison entre les deux continents européen et asiatique, la Turquie est une très bonne option pour les Algériens curieux de faire la connaissance d’une nouvelle culture à la fois différente et proche de la culture algérienne.

Le prix des hôtels du pays diffère selon les régions, mais les tarifs en général tournent autour de 27 euros, soit 4 100 DA la nuitée. Pour ce qui est des vols, Air Algérie met en vente des billets à partir de 320 euros, soit 69 000 DA pour ce mois de septembre.

Algérie

Pour ceux qui veulent tout à la fois se reposer et prendre du recul tout en restant au pays, l’Algérie regorge d’endroits charmants et de villes à couper le souffle. Des régions touristiques comme Oran, Annaba, Skikda, Béjaia,etc offrent énormément d’activités culturo-touristiques à découvrir.

Pour, se loger dans ces villes, vous pourrez sans souci trouver des studios à louer ou bien des appartements, les prix varient selon les villes et l’emplacement des logements.