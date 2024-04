Où partir en mai 2024 ? : Alger parmi les destinations les plus en vogue

Partir en vacances en mai est une opportunité pour les esprits voyageurs cherchant à profiter pleinement de leur séjour. Cette période est en quelque sorte la combinaison parfaite entre les meilleurs prix de voyage, des foules encore minimes et d’une météo agréable.

Voyager pendant le mois de mai permet également de profiter d’une certaine spontanéité, comme les hôtels et les restaurants qui ne croulent pas encore sous les réservations.

Voici les destinations les plus recherchées pour un voyage en mai 2024

Dans ce sillage, le site français spécialisé dans les conseils de voyages, Kayak, a établi une liste des destinations les plus recherchées par les Français, qui prévoient de voyager pendant les week-ends du mois de mai 2024. Cette année, les voyageurs français bénéficieront de longs week-ends pour profiter de la douceur de vivre de ce mois.

Le moteur de recherches des voyages Kayak.fr a partagé la liste des destinations les plus en vogue pour s’évader en 2024. Placée sous le signe du Soleil et offrant un avant-goût de l’été, à la tête de cette liste, se distingue, Madère, une île portugaise au large des côtes marocaines, avec un cout de transport moyen de 458 euros.

Par ailleurs, cette liste se poursuit avec les îles italiennes, en l’occurrence Catane en Sicile en deuxième position. Le mois de mai est aussi l’occasion de profiter de la Corse, Ajaccio se hisse le 3ᵉ rang de ce classement de Kayak.fr.

Quel est le classement d’Alger ?

Dans la suite de ce classement, dressé par Kayak.fr, on retrouve d’autres destinations, telles qu’Istanbul, en 4ᵉ place, Cagliari, en Sardaigne, en 5ᵉ position et Figari, en Corse, en 6ᵉ, avec des prix moyens des billets d’avion qui varient entre 299 et 330 euros.

La liste se complète avec Mahon, aux Baléares, qui se hisse le 7ᵉ rang. Quant à Alger, cette destination, qui invite ses visiteurs à découvrir son histoire, arrive en 8ᵉ place des destinations les plus recherchées par les Français pour voyager en mai 2024, avec un prix moyen des billets de voyage fixé à hauteur de 191 euros, devançant ainsi Marseille et Palerme qui arrive en 9ᵉ et 10ᵉ places, respectivement.

