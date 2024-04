Où partir en 2024 ? : l’Algérie dans la liste des destinations les moins chères

En 2024, les voyageurs cherchent des expériences uniques qui les mettent au contact de ce monde qui ne cesse de changer. Conscients de leur impact qui valorisent chaque trajet, ces voyageurs sont à la recherche de destination à la fois pas chères et riche en histoire, culture, traditions et surtout des destinations qui permettent de rentabiliser ce voyage.

En 2024, le budget fait partie des critères qui détermine la destination de voyage de plusieurs personnes. Dans ce sillage, en se basant sur les données de Lonely planet, le média français, 20 minutes, a établi une liste des dix destinations pour voyager en 2024, sans casser sa tirelire.

Villes historiques, désert grandiose : l’Algérie, une destination pas chère pour voyager en 2024

Dans ce classement, le média français met le cap sur la Normandie, comme une destination idéale pour les petits budgets et facilement accessible, pour les voyageurs au départ de Paris. La Pologne, la Varsovie et la Bulgarie, sont trois pays qui complètent cette liste avec la richesse de leurs patrimoines respectifs et la diversité de leurs paysages et cultures.

En outre, les voyageurs français qui souhaitent profiter des sublimes plages méditerranéennes, pourront tenter le voyage à Malte, à trois heures de vol seulement au départ de la France et à un prix ne dépassant pas les 100 euros, pour un trajet en aller-retour.

Les Français à la recherche d’un voyage historique pourront exploiter les rivières du Nil et se poser devant les légendaires pyramides de Gizeh, en optant pour un voyage d’exception en Égypte. La Sicile fait partie des destinations les moins chères pour l’année 2024.

Cette liste des destinations touristiques à moindre cout se poursuit avec l’Algérie. En effet, le pays offre un voyage exceptionnel à trois heures de vol, au départ de la plupart des pays européens. Depuis ses sites romains, en passant par des citadelles historiques et la Vallée des M’Zab, jusqu’à son attraction principale qui est le somptueux Sahara.

Voyager à petit prix en 2024 : voici quelques astuces

En 2024, voyager n’a pas à être coûteux. En plus du choix de la destination, il est possible de profiter de quelques astuces pour économiser de l’astuce sur votre prochain voyage. Pour ce faire, pensez à jouer avec les dates : les prix des vols et des hôtels varient considérablement en fonction des dates. En étant flexible sur les dates, il est toujours possible de dénicher les meilleures offres. L’idéal est de réserver son vol en dehors des saisons de pointe ou pendant la semaine.

Par ailleurs, de nombreuses compagnies aériennes et agences de voyages proposent des promotions tout au long de l’année, notamment, pour des réservations anticipées.

À LIRE AUSSI :

>> Été 2024 : offre inratable sur les traversées de Corsica Linea vers Bejaïa et Skikda

>> Valence – Mostaganem en ferry : Baleària offre 20 % de réduction sur ses billets