Où fera-t-il le plus chaud en Algérie ? Découvrez le bulletin météo de ce mercredi 9 avril

Ces derniers jours, le mercure grimpe à travers le pays, laissant croire que l’été s’invite déjà avec un peu d’avance. Un avant-goût qui se manifeste par des températures en nette hausse, notamment en milieu de journée. Pourtant, malgré cette chaleur apparente, les matinées et les soirées restent fraîches, et plusieurs régions continuent de connaître des épisodes de pluie, d’orages et même de vents violents.

Ce mercredi 9 avril, le ciel se montre particulièrement changeant selon les régions. À l’est du pays, le soleil brille généreusement sous un ciel généralement dégagé. En revanche, les régions du centre et de l’ouest devront composer avec un ciel voilé, parfois couvert, notamment sur l’extrême ouest où des averses localement orageuses sont attendues.

🟢À LIRE AUSSI : AADL 3 : l’agence appelle les souscripteurs à régulariser leurs comptes en ligne

Au sud, le décor météorologique varie lui aussi. Le nord-Sahara et le Sahara occidental connaîtront un ciel nuageux à couvert, tandis que les autres zones sahariennes profiteront d’un temps plus clément, marqué par un ciel largement dégagé.

Météo Algérie : temps chaud attendu dans plusieurs régions !

Côté températures, la chaleur s’installe progressivement dans plusieurs wilayas. La chaleur ne concernera pas uniquement le sud. À l’ouest du pays, le thermomètre dépassera localement les 30 °C, notamment dans les zones intérieures. Le centre et l’est enregistreront quant à eux des températures plus variables, mais le ressenti restera tout aussi chaud, en particulier dans les régions situées à l’intérieur des terres, où l’effet de la chaleur se fera davantage sentir malgré des chiffres parfois plus modérés.

Le thermomètre grimpera jusqu’à 30 °C à Aïn Témouchent, Biskra, Adrar et Sidi Bel Abbès. D’autres villes comme Tissemsilt, M’sila, Bouira, Constantine ou encore Laghouat enregistreront des températures comprises entre 26 et 28 °C. Une chaleur de printemps bien affirmée qui tranche avec la fraîcheur persistante des débuts et fins de journée.

Alerte météo en Algérie : pluies, orages et vents violents dans ces régions !

En parallèle, l’Office National de la Météorologie (ONM) a émis plusieurs bulletins de vigilance jaune. Des risques de pluies et d’orages concernent les wilayas de Souk-Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa, Batna, Khenchela et Tindouf. Météo Algérie met également en garde contre de violentes rafales de vent dans les wilayas de Mostaganem, Aïn Témouchent, Oran et Tindouf, où des soulèvements de sable risquent de perturber la visibilité.

🟢À LIRE AUSSI : Moutons importés : voici les prix attendus pour l’Aïd el-Adha 2025

Ce mercredi s’annonce donc sous le signe du contraste : chaleur marquée dans certaines régions, instabilité et phénomènes météo dangereux dans d’autres. Il reste essentiel de suivre régulièrement les mises à jour de Météo Algérie, de faire preuve de prudence, notamment lors des déplacements, et d’adapter ses activités aux conditions climatiques locales.