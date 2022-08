Ostéoporose et traitement des fractures vertébrales : ce que propose le Centre médical Anadolu

Les fractures de la colonne vertébrale qui surviennent à cause de l’ostéoporose (résorption osseuse) se traitent généralement par des médicaments qui réduisent la douleur. Cependant, elles peuvent aussi l’être par des méthodes chirurgicales qui ramèneront le patient à une vie normale, selon la zone touchée et le degré de gravité de la fracture.

Applications chirurgicales dans les fractures de la colonne vertébrale due à la résorption osseuse

Les fractures vertébrales surviennent lorsque la quantité de calcium dans les os se réduit sévèrement pour une raison quelconque. Les fractures vertébrales dues à l’ostéoporose sont 2 fois plus fréquentes que les fractures dans d’autres régions.

Dr Gökhan Acka, neurochirurgien au Centre Médical Anadolu :

« Les fractures vertébrales dues à l’ostéoporose sont généralement plus fréquentes chez les femmes de plus de 60 ans et les hommes de plus de 70 ans. »

Nous avons consulté trois spécialistes du centre Médical Anadolu sur l’ostéoporose et les fractures vertébrales qui surviennent en raison de l’effet des changements hormonaux chez les femmes après la ménopause. Il s’agit de : Prof. Dr Serdar Kahraman, directeur du département neurochirurgie ; Dr Erdem Türemen, spécialiste en endocrinologie et en maladies métaboliques ; Dr Gökhan Acka, neurochirurgien.

Qu’est-ce qu’une « fracture de compression vertébrale » ?

Fractures de la colonne vertébrale, appelées « fractures de compression ». Il s’agit de fractures dans une certaine partie de la colonne vertébrale due à l’ostéoporose, à des maladies métaboliques/hormonales graves, à des infections, à des tumeurs bénignes/malignes et à des traumatismes.

De quoi se plaignent les patients en premier ?

Une partie importante des patients consultent en raison de l’apparition soudaine de douleurs lombaires ou dorsales. Les traumatismes sont à l’origine de la plupart des fractures, cependant, les patients se plaignent en général de douleurs après des situations qu’on ne peut assimiler à des traumatismes, comme le fait de se pencher pour ramasser quelque chose, d’éternuer, de s’étirer, etc.

Le problème provoque parfois des douleurs à un tel niveau que le patient ne peut plus bouger. Dans les fractures par compression dues à l’ostéoporose, il existe des symptômes tels qu’un trouble postural (voûtement) ou un raccourcissement de la taille qui se développent avec le temps.

Nous pouvons résumer des symptômes comme suit :

Douleurs aux reins et au dos (parfois semblables à des courbatures) ;

Engourdissement ;

Pertes de tonus ;

Fonte musculaire ;

Troubles posturaux et raccourcissement progressif.

Comment savoir si la fracture est due à l’ostéoporose ?

Pour détecter la présence d’une fracture de la colonne vertébrale, certains examens radiologiques sont nécessaires au (radiographies, tomographie, IRM). À l’étape suivante, pour déterminer si cette fracture est due à l’ostéoporose, on doit effectuer un examen de la densité osseuse et une évaluation endocrinologie. Si le score T est inférieur à -2,5 en IC, c’est un résultat suffisant pour diagnostiquer la présence d’une ostéoporose.

Quelles méthodes utilise-t-on dans le traitement ?

La première étape du traitement des fractures vertébrales dues à l’ostéoporose comprend l’évaluation du degré de gravité de la fracture et de l’étendue de l’atteinte de la colonne vertébrale, ainsi que des examens radiologiques.

Traitement des fractures vertébrales par compression (FVC) légères

Il vise à soulager la douleur avec des analgésiques et des relaxants musculaires. Le traitement de l’ostéoporose consiste à arrêter la progression de la fracture avec une attelle de taille ou de dos.

Traitement des fractures vertébrales par compression (FVC) modérée

Ce degré de fracture peut parfois nécessiter une intervention chirurgicale. Si le problème présente un fort potentiel de progression et que la possibilité de soulager la douleur avec des médicaments est moindre, on recourt à des méthodes chirurgicales appelées « vertébroplastie » ou « cyphoplastie ». Les patients qui subissent une vertébroplastie peuvent commencer à marcher en quelques heures et reprendre une vie normale après un jour.

Traitement des fractures vertébrales par compression (FVC) avancées

La colonne vertébrale devient incapable de supporter la charge. Par conséquent, la plupart des patients nécessitent un traitement chirurgical. La vertébroplastie ou la cyphoplastie et la chirurgie de stabilisation peuvent être appliquées ensemble. Ce groupe de patients commence également à marcher un jour après l’opération et reprend le cours normal de sa vie normale après une semaine en moyenne. La guérison complète de la colonne vertébrale survient en 30 à 45 jours.

Qu’est-ce que la vertébroplastie ?

La vertébroplastie, qui est une intervention chirurgicale visant à renforcer l’os intrarachidien, représente également une méthode efficace de contrôle de la douleur. Avant l’opération, le patient est mis sous sédation et anesthésie locale. L’aiguille de vertébroplastie avance à travers une petite incision jusqu’à ce qu’elle entre en contact avec l’os. On tourne ensuite l’aiguille pour pénétrer dans le cortex et on injecte le ciment dans le corps rachidien. Cette chirurgie s’effectue dans les salles d’opération hybrides du Centre Médical Anadolu équipées d’appareils de tomographie informatisée qui offrent la possibilité d’obtenir des images en 2D et en 3D.

Qu’est-ce que la kyfoplastie ?

Dans cette procédure, similaire à la vertébroplastie, on insère un ballon dans la zone fracturée de la vertèbre à la pointe d’un outil spécial. Ensuite, on retire le ballon et un ciment médical spécial (ciment osseux) est appliqué dans la cavité formée dans la vertèbre. Cette courte procédure peut également être utilisée pour la biopsie et le traitement de certaines tumeurs et métastases osseuses de la colonne vertébrale.

Qu’est-ce que la chirurgie de stabilisation ?

La stabilisation, connue sous le nom de chirurgie platine, est appliquée sous anesthésie générale aux patients présentant une mobilité anormale entre les vertèbres. On détermine les zones et les angles d’entrée des vis avec le dispositif de neuronavigation sous contrôle informatique. Les étapes d’insertion des vis dans le corps du rachis sont instantanément suivies d’images 3D.

Prof. Dr Serdar Kahraman, directeur du département Neurochirurgie au Centre Médical Anadolu :

« On peut obtenir une bonne récupération avec des traitements chirurgicaux pour une proportion importante des fractures vertébrales modérées et graves dues à l’ostéoporose. »

Peut-on augmenter la densité osseuse après la chirurgie par des médicaments ?

Étant donné que l’ostéoporose contribue fortement à la survenue de fractures vertébrales, le traitement de ces dernières passe par le traitement de l’ostéoporose. Aujourd’hui, on utilise des médicaments pour soutenir l’inversion de l’ostéoporose. Le médicament qui contient l’ingrédient actif « tériparatide » représente un traitement efficace grâce à son effet sur l’augmentation de la densité osseuse.

Dr Erdem Türemen, spécialiste en endocrinologie et en maladies métaboliques au Centre Médical Anadolu :

« Après le traitement chirurgical des fractures vertébrales dues à l’ostéoporose, nous accompagnons les patients pour améliorer leur qualité de vie avec des traitements médicamenteux qui augmentent la densité osseuse. »

Ce médicament, similaire à l’hormone parathyroïde, favorise l’augmentation de la densité osseuse en utilisant les mêmes mécanismes que celle-ci. Il est utilisé pour les patients ayant des antécédents de fractures et d’ostéoporose avancée, pour un maximum de deux ans. Après la fin du traitement, les patients peuvent revenir à des médicaments classiques qui favorisent la santé osseuse, tels que la vitamine D et le calcium, sous le contrôle d’un médecin.

Comment prévenir l’ostéoporose ?

On peut prévenir l’ostéoporose à travers quelques règles élémentaires d’hygiène de vie :

Manger sainement (surtout des aliments riches en vitamine D et en calcium) ;

Faire de l’exercice physique régulièrement ;

S’exposer suffisamment aux rayons du soleil.

Il ne faut pas négliger aussi les bilans de santé pour un diagnostic précoce.