Sous la réalisation de Chakib Taleb-Bendiab, le long-métrage « 196 mètres/Algiers », est officiellement sélectionné pour représenter l’Algérie à la 97ᵉ édition des Oscars qui débutera en décembre 2024, dans la catégorie du « meilleur film international ».

« 196 mètres/Algiers » est un thriller psychologique captivant qui explore les séquelles laissées par la décennie noire. Ce film a déjà fait ses preuves sur la scène internationale au Festival des États-Unis. Où il a remporté le grand prix du Rhode Island International Film. Un événement qui a hissé cette œuvre cinématographique au rang des géants du septième art.

Un thriller poignant qui explore les séquelles de la décennie noire

Le thriller « 196 mètres/Algiers” suit une enquête policière sur l’enlèvement d’une jeune fille pendant la guerre civile des années 1990, la « décennie noire ».

L’intrigue de ce drame policier explore en profondeur les conséquences sociales et psychologiques provoquées par les fantômes qui hantaient l’Algérie durant cette période traumatisante.

Chakib Taleb-Bendiab a su livrer un scénario poignant, qui mêle drame et psychologie. De plus, son thriller se distingue par une direction habile qui plonge les spectateurs dans les tourments intérieurs de chaque personnage. Et ce, grâce à une réalisation impeccable ainsi qu’aux acteurs qui ont incarné leurs rôles avec brio.

Le casting du film « 196 mètres/Algiers” est composé des talents algériens aux performances brillantes, dont :

Hichem Mesbah ;

Nabil Asli ;

Meriem Medjkane ;

Ali Namousse ;

196 mètres/Algiers : l’Algérie en course pour les Oscars 2025

Le thriller « 196 mètres/Algiers” est le fruit d’une co-production algéro-canadienne. Le tournage a commencé en 2022 à Alger, c’est l’un des films les plus attendus aux Oscars cette année.

En effet, la sélection des œuvres pour les Oscars a été faite par la Commission algérienne mandatée par l’AMPAS. S sous la direction du CADC, en collaboration avec ministère de la Culture et des Arts qui a financé ce projet.

Le processus d’évaluation des œuvres cinématographiques internationales comprend trois dates, que voici :

Le 17 décembre 2024 marquera l’annonce des films internationaux retenus dans la liste « meilleur film international ;

dans la liste « meilleur film international ; Le 17 janvier 2025, aura lieu la publication de la liste définitive retenue, qui comportera un total de 5 films nominés ;

Le 3 mars 2025 est le grand jour, ou l’on saura qui est le vainqueur lors de la cérémonie des Oscars ;

À travers le film poignant « 196 mètres/Algiers” signé Chakib Taleb-Bendiab, l’Algérie pourrait briller aux Oscars 2025.

