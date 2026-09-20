Face aux perturbations du brut saoudien, un géant européen se tourne vers l’Algérie

La compagnie pétrolière polonaise ORLEN a inscrit l’Algérie parmi les fournisseurs de 16 cargaisons de pétrole brut supplémentaires, destinées à sécuriser l’approvisionnement de ses raffineries à la suite d’interruptions des livraisons saoudiennes dues à l’attaque du pipeline Est-Ouest.

Selon une dépêche publiée mercredi 16 septembre par l’agence Reuters, le géant de l’énergie ORLEN a annoncé avoir contracté 16 cargaisons supplémentaires de pétrole brut pour ses raffineries situées en Pologne, en République tchèque et en Lituanie.

Ces approvisionnements d’urgence proviendront de la Norvège, du Royaume-Uni, de l’Algérie, du Kazakhstan, de l’Azerbaïdjan ainsi que de plusieurs pays du continent américain.

Une alternative stratégique face aux tensions sur l’approvisionnement saoudien

La société n’a toutefois révélé ni le volume exact attribué à chaque fournisseur, ni la valeur financière de ces contrats, rendant difficile l’évaluation précise de la part revenant au pétrole algérien dans ces nouvelles cargaisons.

D’après Reuters, cette initiative intervient au moment où ORLEN cherche à garantir la continuité de ses opérations de raffinage, gravement affectées par les perturbations de la chaîne d’approvisionnement saoudienne consécutives à des attaques contre les infrastructures et les voies de transport de brut du Royaume.

🟢 A LIRE AUSSI : L’Algérie, 2e puissance africaine d’un marché mondial à 240 Mds $… et ce n’est pas le pétrole

Le pipeline saoudien Est-Ouest est en effet hors service depuis le 10 septembre, à la suite de frappes ayant visé la région. Il convient de rappeler que la compagnie nationale Saudi Aramco assurait près de 40 % des besoins en pétrole d’ORLEN depuis 2022.

Des achats de compensation pour pallier la baisse des volumes saoudiens

Le 12 septembre, l’Algérie avait fermement condamné les attaques perpétrées contre cet oléoduc stratégique dans les régions de Riyad et de Médine, les qualifiant d’atteinte à la souveraineté et à la stabilité de l’Arabie saoudite, ainsi que de menace directe pour ses infrastructures économiques.

L’intégration de l’Algérie dans le portefeuille de fournisseurs d’ORLEN s’inscrit dans une démarche globale du groupe polonais visant à diversifier ses sources d’approvisionnement, face à l’incertitude quant à la date de remise en service de l’oléoduc saoudien.

🟢 A LIRE AUSSI : 10 cargaisons par an : Découvrez le nouveau client asiatique du GNL algérien

La direction a néanmoins tenu à rassurer en affirmant que les opérations quotidiennes de ses raffineries se poursuivent sans perturbation et couvrent l’ensemble de ses besoins, précisant que ces achats supplémentaires entrent dans le cadre d’une stratégie proactive de diversification face aux volatilités des marchés mondiaux des matières premières.