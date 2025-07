Orion Lab affirme son leadership pharmaceutique à la 56ᵉ Foire Internationale d’Alger

À l’occasion de la 56ᵉ édition de la Foire Internationale d’Alger (FIA), Orion Lab, entreprise pharmaceutique basée à Oran, a marqué les esprits en dévoilant ses avancées dans le domaine des biosimilaires et des traitements anticancéreux.

Une présence remarquée, d’autant plus qu’une visite présidentielle a été évoquée, soulignant l’intérêt croissant des autorités pour les industriels de la santé opérant sur le sol national.

Fondée en 2017, Orion Lab poursuit son ascension fulgurante en misant sur la production locale de médicaments à haute valeur ajoutée. En huit ans, l’entreprise a investi plus de 8,5 milliards de dinars, créé 170 emplois directs et enregistré 30 produits pharmaceutiques, tout en visant un portefeuille de plus de 70 références.

Orion Lab : Une nouvelle ligne de production pour juillet

Dans une dynamique de croissance, Orion Lab prévoit l’inauguration d’une nouvelle ligne de production de biosimilaires d’ici fin juillet 2025. Une infrastructure qui permettra d’accroître l’accessibilité à des traitements innovants à des prix réduits, notamment en oncologie. Grâce à cette initiative, davantage de patients algériens pourront bénéficier de médicaments essentiels, fabriqués localement, avec des coûts maîtrisés.

« Produire localement, c’est sécuriser l’accès aux traitements, créer de l’emploi et développer une filière d’excellence. L’Algérie a tout pour réussir dans le médicament », déclarent les dirigeants de l’entreprise, Allal Amry et Seddik Amry.

Vers un hub pharmaceutique régional

L’ambition d’Orion Lab ne s’arrête pas à l’échelle nationale. L’entreprise œuvre à l’obtention de certifications internationales, notamment celles de la FDA (États-Unis), EMA (Europe) et ANVISA (Brésil). Ces sésames visent à positionner Orion Lab sur les marchés mondiaux, en particulier en Afrique, où la demande pour des traitements abordables ne cesse de croître.

Parallèlement, Orion Lab renforce ses partenariats stratégiques avec des institutions locales et internationales afin de promouvoir le transfert technologique et la formation. L’objectif : bâtir une expertise nationale solide et faire de l’Algérie un pôle pharmaceutique incontournable sur le continent.

Un site industriel de pointe à Oran

Installée sur un site de 5 000 m², Orion Lab produit des médicaments génériques cytotoxiques, notamment sous formes sèches et injectables stériles. L’unité affiche une capacité annuelle de 20 millions de gélules et comprimés, ainsi que 4 millions de flacons injectables. L’entreprise se spécialise dans les traitements oncologiques, antifongiques, antirétroviraux et immunomodulateurs.

La participation d’Orion Lab à la FIA 2025 s’inscrit ainsi dans une stratégie plus large de souveraineté sanitaire nationale. En réduisant les importations de médicaments, l’entreprise contribue à la préservation des réserves de change du pays et à l’autonomie pharmaceutique de l’Algérie.

Avec cette nouvelle phase d’expansion, Orion Lab entend s’imposer comme un acteur de référence sur le marché africain, tout en continuant d’investir dans la santé publique nationale. Une trajectoire exemplaire qui allie innovation, souveraineté et responsabilité industrielle.