Origine du Covid-19 : l’OMS rend ses conclusions définitives

L’Organisation mondiale de la Santé OMS a rendu ce lundi 29 mars 2021 les conclusions définitives de l’enquête menée par ses experts à Wuhan, concernant l’origine du coronavirus.

Selon les résultats obtenus et annoncés aujourd’hui par l’Organisation, l’hypothèse de la transmission du virus à l’homme via un animal est « très probable », écartant ainsi l’hypothèse d’un virus échappé d’un laboratoire est en revanche écartée.

En effet, selon le rapport rapporté par l’AFP, la transmission à l’homme du virus du Covid par un animal intermédiaire est une hypothèse « probable à très probable », tandis qu’un incident de laboratoire reste « extrêmement improbable ».

Ceci dit, l’OMS estime « compte tenu de la littérature sur le rôle des animaux d’élevage en tant qu’hôtes intermédiaires pour les maladies émergentes, il est nécessaire de réaliser d’autres enquêtes incluant une plus grande étendue géographique en Chine et ailleurs », note encore le rapport.

L’accident du laboratoire est « extrêmement improbable »

D’ailleurs, si l’on est certains de la transmission naturelle du virus d’un animal réservoir (probablement la chauve-souris) à l’homme, l’animal intermédiaire de cette transmission n’a pas encore été identifié.

Cela revient donc au fait que la transmission directe du virus via l’animal réservoir est toutefois jugée « possible à probable », selon toujours le rapport de l’Organisation mondiale de la Santé le rapport. Il est également à noter que les experts n’ont pas écarté l’hypothèse d’une transmission par de la viande surgelée, jugeant que ce scénario est « possible ».

Ainsi, si ces trois hypothèses ont été jugées très probables selon le dernier rapport de l’OMS, celle préconisant que le virus ait été transmis à l’homme en raison d’un accident de laboratoire a été écartée. Le rapport indique en effet qu’elle est « extrêmement improbable ».