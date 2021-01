Origine du Covid-19 : L’OMS entame son enquête en Chine

Une équipe de l’OMS est sortie jeudi de quarantaine en Chine pour entamer ses investigations sur le terrain et entamer une enquête en vue de découvrir l’origine du coronavirus là où il est apparu pour la première fois.

Une dizaine de membres de l’équipe de l’Organisation mondiale de la Santé sont montés à bord d’un autocar qui les a emmenés vers un autre établissement d’une grande chaîne internationale, pour entamer leur enquête sur les origines du nouveau coronavirus, plus d’un an après l’apparition de l’épidémie dans cette ville du centre de la Chine.

Les dix enquêteurs étaient arrivés le 14 janvier à Wuhan, où les autorités chinoises leur ont imposé une quarantaine. Cette visite est ultrasensible pour le régime chinois, soucieux d’écarter toute responsabilité dans l’épidémie.

Dans un premier temps, les experts du gouvernement chinois avaient dans un premier temps expliqué que l’épidémie était apparue dans un marché de Wuhan, où étaient vendus vivants des animaux sauvages. Le virus aurait ainsi été transmis de la chauve-souris à une autre espèce animale avant de se communiquer à l’homme.

Hier, mercredi, les Etats-Unis ont exigé une enquête internationale « claire et poussée ». « Il est impératif que nous allions au fond des choses dans l’apparition de la pandémie en Chine ».

Le bilan de la Covid-19 s’alourdit dans le monde

La courbe de l’épidémie grimpe toujours, la pandémie de Covid-19 a fait au moins 2,17 millions de morts dans le monde et plus de 100 millions de cas d’infection ont été officiellement diagnostiqués, selon un bilan établi jeudi par l’Agence France-Presse (AFP).

Les pays qui rapportent le plus grand nombre de cas sont : les États-Unis, le Brésil, le Royaume-Uni, la Russie et la France.

Tandis que, Les foyers majeurs de l’épidémie restent les Amériques et l’Europe qui représentent respectivement 52% et 34% des nouveaux cas de Covid-19 rapportés au niveau mondial sur la semaine 2, et 47% et 40% des nouveaux décès, rapporte Santé Publique France dans son dernier bulletin hebdomadaire.