Origine du Covid-19 : Les prémieres conclusions des experts

L’équipe internationale dépêchée à Wuhan depuis quatre semaines a donné une conférence de presse, aujourd’hui mardi, au terme de son enquête.

L’équipe d’experts chinois et de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) envoyée a Wuhan, depuis quatre semaines pour enquêter les origines de la pandémie de Covid-19, a animé aujourd’hui une conférence de presse.

Lors de cette dernière, l’équipe d’experts, ne pas avoir pu percer les origines de la pandémie.

Peter Ben Embarek, chef de la délégation de l’OMS, a déclaré qu’une transmission du coronavirus depuis un premier animal, puis un deuxième, avant une contamination à l’homme, serait l’hypothèse « la plus probable ».

« Nos premières conclusions suggèrent que l’introduction par une espèce hôte intermédiaire est la voie la plus probable et cela nécessitera plus d’études », a révélé Peter Ben Embarek, un scientifique de la sécurité alimentaire à l’OMS, lors d’une conférence de presse.

Propagation du Covid-19 depuis Wuhan

L’équipe scientifique, a annoncé mardi n’avoir pas trouvé d’indication de la présence du virus dans cette ville avant son apparition en décembre 2019, ni identifié l’animal à l’origine de la maladie.

Liang Wannian, le chef de la délégation de scientifiques chinois a déclaré, « Il n’y a pas assez de preuves […] pour déterminer si le Sars-Cov-2 s’est propagé à Wuhan avant décembre 2019 ».

L’hypothèse « fuite d’un laboratoire » écartée

Les chercheurs n’ont toujours pas débusqué l’hôte intermédiaire et la piste d’un virus échappé d’un laboratoire prend de l’ampleur. Plongée dans un mystère que l’OMS tente de lever.

Le chef de la délégation de l’OMS à Wuhan, a ajouté, » L’hypothèse de la fuite du coronavirus d’un laboratoire est « hautement improbable ».

Il convient de rappeler que, L’USA avait accusé l’institut de virologie de Wuhan d’avoir laissé s’échapper le coronavirus, volontairement ou non.