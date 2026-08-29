Origine des incendies en Algérie : Tebboune évoque la piste criminelle

Les unités de la Protection civile sont parvenues à éteindre, au cours des dernières 24 heures (jusqu’à samedi à 13h00), 30 incendies sur les 43 enregistrés à travers plusieurs wilayas du pays, selon un bilan réactualisé de la Direction générale de la Protection civile (DGPC).

Concernant la situation globale touchant le couvert végétal et les récoltes agricoles, la même source précise que si la majorité des départs de feu ont été circonscris, « les opérations d’extinction de 13 autres incendies se poursuivent activement ». Ces foyers résiduels sont localisés dans les wilayas de Jijel (9), Skikda (1), Mila (1), El-Meghaier (1) et Sétif (1).

Dans la wilaya de Jijel, particulièrement touchée, les efforts des équipes de secours se concentrent sur les communes de Djemaa Beni Habibi, Selma Benziada, Texenna, Ouled Yahia Khedrouche et Sidi Abdelaziz.

De grands moyens aériens ont été déployés sur zone, notamment deux avions bombardiers d’eau (AT-802), un hélicoptère d’attaque lourde (Mi-26) ainsi qu’un bombardier d’eau à grande capacité (BE-200).

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Parallèlement aux interventions de secours, les unités de la Gendarmerie nationale ont entamé des investigations approfondies et le prélèvement d’indices scientifiques au niveau des foyers d’incendies dans l’ensemble des wilayas sinistrées.

L’objectif est de déterminer avec précision les causes du départ des flammes et de faire toute la lumière sur les circonstances de ces drames, a annoncé le commandement de la Gendarmerie nationale, ce samedi 29 août.

Incendies : Le président Tebboune n’exclut pas la piste criminelle

Lors d’une visite d’inspection au chevet des blessés à l’hôpital des grands brûlés de Zéralda, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, n’a pas exclu le caractère criminel des violents feux qui se sont déclenchés récemment dans plusieurs wilayas du pays, affirmant que les services compétents mèneront les enquêtes nécessaires pour établir les causes de leur départ.

« Il est vrai que les vents étaient violents, ce qui a empêché les avions bombardiers d’eau d’intervenir, mais je pense qu’il y a une part d’actes criminels. Il n’est pas naturel que le feu se propage avec une telle intensité. En tout état de cause, nous mènerons des investigations », a déclaré le chef de l’État.

Le président Tebboune a également suivi les explications fournies par le corps médical concernant l’état de santé des personnes hospitalisées, assurant qu’une prise en charge totale sera garantie pour l’ensemble des blessés, y compris les cas complexes, au sein de cet établissement spécialisé.

Lors de cette visite, le président de la République était accompagné du général d’armée, Saïd Chengriha, ministre délégué auprès du MDN et chef d’état-major de l’ANP , ainsi que du ministre de la Santé, Mohamed Seddik Aït Messaoudene.