Fath Al Andalous, cette série qui se penche sur les personnalités qui ont laissé leurs empreintes sur ce chapitre historique, à commencer par Tariq ibn Ziyad. Mais qui a créé une nouvelle polémique sur les origines de ce héros. Un débat qui a commencé sur les réseaux sociaux mais qui a suscité l’intervention de plusieurs professeurs et historiens.

En effet, Wissam Sharir un historien marocain, qui intervient dans ce débat pour pointer du doigt le “complexe de l’histoire» des algériens. Pour lui, les origines de ce leader sont marocaines, dans la mesure où les caractéristiques physiques décrites par l’historien andalou Abdelmalek Ibn Habib se rapprochent beaucoup plus de celles des habitants du nord du Maroc, quelle analyse !.

Le personnage était amazigh, par un père qui s’est transformé en islam pendant la première conquête en Afrique du Nord et qui est venu s’installer “sur nos terres”. Voilà principalement de quoi a justifié cet historien son hypothèse.

Tariq ibn Ziyad est issu de la tribu berbère Zenata

Unanimement, la lignée de Tariq ibn Ziyad présente des différences selon les historiens. Pour certains, il était un Perse et selon d’autres, il était un Arabe. En effet, selon les dires de l’écrivain algérien Amin Zaoui, Tariq Ibn Ziyad était natif de Oued Souf en Algérie.

Selon un professeur d’histoire islamique de l’université de Batna, le point de vue des historiens quant aux origines de Tariq Ibn Ziyad diverge. Les uns disaient que celui-ci était un Arabe, les autres disaient qu’il était un Berbère au même titre qu’Ibn Adhari et les autres disaient qu’il était Perse.

Il est cependant très probable que son origine amazighe soit Nafza, cette tribu berbère implantée dans le centre-est du Maghreb et de l’Afrique de l’Ouest, à peu près à proximité de l’actuel Khenchela et Beja en Tunisie. Certains évoquent également la tribu berbère Zenata, implantée dans les environs de Tlemcen.

Les frontières actuelles sont l’œuvre des puissances coloniales

Pour leur part, les auteurs de l’ouvrage ont répliqué que les historiens se sont mis d’accord sur la descendance de Tariq Ibn Ziyad. En effet, pour eux, les frontières qui existent actuellement sont le fruit des puissances coloniales, de sorte qu’elles n’existaient pas encore à l’époque de Tariq Ibn Ziyad.

De son coté, sur son compte Twitter, le producteur et cinéaste Al-Anzi avait précédemment publié une présentation titrée « Tariq bin Ziyad, marocain ou algérien ? ». Dans cette présentation, figurent plusieurs éléments concernant l’origine ainsi que la nationalité de ce leader, et Al-Anzi a réagi en déclarant : « Bientôt, le travail sera présenté et cette controverse sera résolue ».

Al-Anzi rappelle que Tariq Ibn Ziyad a vécu avant le « Sykes-Picot », cet accord franco-britannique qui a permis de diviser plusieurs pays sous la domination ottomane, et il insiste sur le fait qu’il est musulman avant toute autre nationalité.