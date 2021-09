Origine du covid-19 : des chercheurs français font une nouvelle découverte

Il y a un an et demi, le monde a été frappé par la pandémie du coronavirus. Avec la propagation du virus mortelle, la première mission des chercheurs était la découverte du vaccin qui ; aujourd’hui a permis à plusieurs pays d’atteindre l’immunité collective.

Après la découverte du vaccin, les chercheurs ne sont pas restés là. Bien au contraire, ils se sont lancés dans la course de la découverte de l’origine de ce virus ; qui a fait 4,5 millions de morts dans le monde. Une course qui semble s’approcher de la fin.

En effet, des chercheurs français ont apporté, ce mercredi 22 septembre 2021, une importante pierre à l’édifice après avoir étudié 645 chauves-souris vivant dans des grottes du Laos, pays d’Asie situé entre la Chine, la Thaïlande et le Vietnam.

Les explications de l’un des chercheurs

Les chercheurs sont de de l’Institut Pasteur à Paris, de l’Institut Pasteur du Laos et de l’Université Nationale du Laos. Ils ont mené fin 2020 et début 2021 une mission de terrain au nord du pays auprès de différentes espèces de chauves-souris vivant dans des grottes calcaires.

Et aujourd’hui, les chercheurs ont rendu public leurs conclusions qui révèlent la découverte de trois coronavirus très proches de celui qui est propagé actuellement ; dont l’un des plus similaires jamais analysé. Dans une déclaration au média français Le HuffPost, responsable du laboratoire Découverte de pathogènes à l’Institut Pasteur, le professeur Marc Eloit, a apporté plus de précisions.

« Ces trois coronavirus proches du Sars-Cov2 ont un domaine appelé RBD. Ce dernier est situé sur la protéine Spike qui permet de se lier aux cellules humaines », a-t-il expliqué

« Sur les 17 acides aminés fonctionnellement importants de ce domaine ; il n’y en a qu’un ou deux qui diffèrent de ceux de Sars-Cov2 », a ajouté Pr Marc Eloit.