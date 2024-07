ORIENTATIONS BAC 2024 : les bacheliers algériens font leur choix dans un climat d’incertitude

Les inscriptions universitaires pour la session de juin 2024 ont été marquées par une série de nouveautés, suscitant un véritable séisme au sein de la communauté estudiantine algérienne. Si le ministère de l’Enseignement supérieur a salué ces changements comme une avancée majeure pour garantir l’égalité des chances, les étudiants, eux, se retrouvent plongés dans un épais brouillard d’incertitudes.

L’une des principales innovations de cette année réside dans l’octroi de la même priorité aux bacheliers issus des filières mathématiques et sciences expérimentales pour les études de médecine. Une mesure présentée comme un pas vers plus d’équité, mais qui, dans les faits, soulève de nombreuses interrogations.

En effet, si l’on considère que les places en médecine sont limitées, attribuer la même priorité à deux filières revient à augmenter implicitement le nombre de places pour l’une au détriment de l’autre.

Or, les étudiants en mathématiques, réputés pour leurs excellents résultats, pourraient ainsi bénéficier d’un avantage indéniable (Le baccalauréat 2024 a vu la filière Mathématiques arriver en tête avec un taux de réussite de 82,25 %).

De même, si le seuil d’admission est identique pour les deux filières, les étudiants en sciences expérimentales pourraient se retrouver pénalisés, car ils devront désormais rivaliser avec les meilleurs éléments de la filière mathématiques. Une situation qui risque de complexifier considérablement leurs chances d’intégrer les études de médecine.

Ces changements ont eu un impact direct sur les choix d’orientation des bacheliers. Nombre d’entre eux, notamment ceux issus de la filière sciences expérimentales, se sentent désavantagés et démunis face à ces nouvelles règles.

Certains témoignent de leur incompréhension et de leur angoisse à l’idée de ne pas pouvoir accéder à la filière de leurs rêves, malgré leurs excellents résultats au BAC 2024.

Par ailleurs, les restrictions d’accès à certaines filières. La filière Sciences islamiques-charia, par exemple, est désormais accessible aux étudiants issus de la filière arts, mais reste fermée aux étudiants de la filière math-technique. Cette décision laisse perplexe et suscite de nombreuses interrogations.

Les conséquences de ces réformes se font déjà sentir. Certains bacheliers, malgré d’excellents résultats (16/20) se voient refuser l’accès à des filières prestigieuses comme la médecine et les écoles supérieures normales. Contraints de s’orienter vers des études de Sciences et Techniques des Activités Physiques et Sportives, leur dernier choix !

Orientation post-bac 2024 : FAQ

Puis-je modifier mes choix d’orientation après avoir validé ma liste de vœux initiale ?

La phase de confirmation, du 28 au 30 juillet, vous permet de modifier votre liste d’orientations

Si j’ai la mention Excellent, puis-je choisir n’importe quelle université ou établissement en Algérie ?

Les bacheliers ayant obtenu d’excellent résultats (mention Excellent), peuvent choisir l’établissement d’orientation lors de la phase d’inscription finale sur la plateforme PROGRESS.

J’ai remarqué des spécialités affichées en rouge sur ma fiche de vœux. Quelle est la signification de ce code couleur ?

Cela signifie que les places sont limitées dans votre wilaya pour ces formations. Toutefois, il est possible d’être orienté vers un établissement voisin.

