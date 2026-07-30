Orientation universitaire 2026 : les résultats publiés, voici où consulter votre affectation

Les nouveaux bacheliers peuvent désormais consulter leur affectation universitaire. Comme annoncé par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, la plateforme dédiée aux résultats d’orientation du bac 2026 est accessible depuis ce jeudi à 11h00. Une étape attendue par des milliers de candidats avant le début des inscriptions définitives.

Après plusieurs jours de traitement des fiches de voeux, les futurs étudiants peuvent enfin découvrir la filière et l’établissement qui leur ont été attribués. Cette publication marque une nouvelle phase dans le calendrier universitaire 2026, alors que les inscriptions définitives approchent.

Affectation des bacheliers 2026 : la plateforme est désormais accessible

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a ouvert, ce jeudi à 11h00, la plateforme numérique permettant de consulter les résultats d’orientation du bac 2026.

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Les nouveaux bacheliers peuvent accéder à leur affectation via le portail officiel dédié à l’orientation universitaire : https://orientation-esi.dz

Cette étape intervient après une semaine complète consacrée au traitement informatique des fiches de voeux déposées par les titulaires du baccalauréat 2026. Les candidats avaient effectué leurs préinscriptions et confirmé leurs choix entre le 15 et le 22 juillet 2026.

Résultats d’orientation 2026 : que faire en cas de « choix zéro » ?

Tous les candidats n’obtiendront pas nécessairement l’une des filières figurant dans leurs voeux initiaux. Pour les étudiants concernés par le « choix zéro », le ministère a prévu une seconde phase.

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Ils pourront formuler de nouveaux choix du 31 juillet au 2 août 2026. Les résultats de cette nouvelle opération seront publiés le 7 août.

Le calendrier communiqué par le ministère prévoit ainsi les étapes suivantes :

Consultation des résultats d’orientation : à partir du 30 juillet à 11h00 ;

; Nouvelle saisie des voeux pour les candidats en « choix zéro » : du 31 juillet au 2 août ;

; Publication des résultats de cette seconde phase : le 7 août ;

; Inscriptions universitaires définitives : du 5 au 10 août 2026

Choix universitaires 2026 : 81,7 % des étudiants obtiennent l’une de leurs trois premières préférences

Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Kamel Baddari, a livré ce jeudi plusieurs chiffres sur l’opération d’orientation des nouveaux bacheliers. Selon lui, 81,7 % des inscrits ont obtenu l’une de leurs trois premières préférences.

Au total, 227 590 étudiants ont été orientés vers les filières des sciences et technologies, un choix présenté par le ministère comme une réponse aux besoins de formation dans les domaines prioritaires.

L’opération a également permis d’orienter 2 040 étudiants vers des spécialités liées aux métiers « d’avenir ». Notamment l’intelligence artificielle ; la robotique ; les nanotechnologies et d’autres formations liées aux nouvelles technologies.

Le ministre a également indiqué que 46 500 étudiants ont bénéficié de formations ouvrant sur un recrutement direct, notamment à travers les écoles supérieures des enseignants, les instituts de formation paramédicale et certaines écoles supérieures.

Inscriptions universitaires 2026 : les droits d’inscription fixés à 200 dinars via la carte Edahabia

Une fois leur orientation connue, les futurs étudiants devront procéder à leur inscription définitive entre le 5 et le 10 août 2026.

Le ministère précise que cette démarche s’inscrit dans le cadre de la numérisation des services universitaires. L’opération se limitera au règlement des droits d’inscription, fixés à 200 dinars, un paiement qui devra être effectué exclusivement avec la carte Edahabia.

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Enfin, cette nouvelle étape clôturera le processus d’orientation des titulaires du baccalauréat 2026 avant la préparation de la prochaine rentrée universitaire.

Orientation universitaire 2026 : rappel des moyennes d’accès aux filières les plus demandées

Pour rappel, les moyennes d’accès aux filières les plus demandées varient selon les spécialités et les établissements. La médecine, la pharmacie et la médecine dentaire restent accessibles à partir d’une moyenne minimale de 16/20 pour les séries scientifiques et mathématiques.

Les écoles nationales supérieures d’intelligence artificielle et de cybersécurité de Sidi Abdallah affichent parmi les seuils les plus élevés, avec une moyenne minimale de 17/20. Les formations en systèmes autonomes et en nanotechnologies requièrent, quant à elles, une moyenne à partir de 16/20.

Du côté des sciences vétérinaires, l’École nationale supérieure vétérinaire d’Alger fixe le seuil à 14,50/20. Tandis que certains instituts universitaires proposent cette formation à partir de 12/20.