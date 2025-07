Orientation universitaire 2025 : voici les 4 critères qui déterminent l’affectation finale

Au lendemain des résultats du baccalauréat 2025, les nouveaux diplômés entament une étape décisive, leur orientation universitaire. Mais contrairement à une idée répandue, l’accès aux filières de l’enseignement supérieur ne repose pas uniquement sur les notes obtenues. Pour certaines formations, des critères supplémentaires s’appliquent et peuvent faire la différence.

Médecine, écoles normales supérieures, sciences du sport… ces domaines figurent parmi ceux où la sélection ne se limite pas à la moyenne. Classement national, limite d’âge, entretiens ou tests spécifiques viennent s’ajouter aux exigences pédagogiques, selon les modalités fixées par le ministère de l’Enseignement supérieur. Une réalité que chaque futur étudiant doit connaître avant de formuler ses vœux.

Choix des filières post-bac : une orientation fondée sur quatre critères clés

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a fixé quatre critères essentiels pour orienter les bacheliers fraîchement diplômés :

La filière et les résultats obtenus à l’examen du baccalauréat. Le type de moyenne : soit la moyenne générale, soit une moyenne pondérée. Les vœux exprimés par l’étudiant lors de la phase d’inscription. Les capacités d’accueil des établissements ainsi que la répartition géographique.

C’est autour de ces quatre axes que s’articulera le placement des candidats. Et cette année encore, le ministère a choisi de maintenir le système de la moyenne pondérée pour certaines spécialités, une méthode combinant la moyenne générale du baccalauréat à des coefficients propres aux matières principales de la filière visée.

Moyenne pondérée ou générale : un critère déterminant selon le domaine

Selon la circulaire ministérielle encadrant les inscriptions universitaires de 2025, deux systèmes de calcul cohabitent :

Certaines filières sont accessibles via la moyenne générale uniquement.

sont accessibles via la moyenne générale uniquement. D’autres, jugées plus exigeantes, nécessitent l’utilisation de la moyenne pondérée.

Les bacheliers devront donc prêter une attention particulière aux modalités propres à chaque domaine d’étude, sous peine de voir leurs choix refusés.

Filières sélectives : médecine, écoles supérieures et sports soumis à des conditions strictes

L’accès à certaines branches demeure particulièrement encadré, notamment dans le domaine de la santé. De même pour les écoles supérieures qui sélectionnent les bacheliers selon des critères précis.

Médecine, pharmacie, dentaire : une sélection nationale

Les filières médicales (médecine, chirurgie dentaire, pharmacie) sont soumises à un classement national, basé sur les vœux exprimés, les notes obtenues et le nombre de places pédagogiques disponibles. De ce classement découle un seuil national minimum pour pouvoir y accéder. Autrement dit, un bon score ne garantit pas l’admission si la demande est plus forte que l’offre.

Écoles normales supérieures : limites d’âge et engagement professionnel

L’accès aux écoles normales supérieures, destinées à la formation des futurs enseignants, obéit à un cadre plus restrictif :

Âge maximum de 24 ans au 31 décembre 2025.

Entretien oral devant une commission spécialisée.

Aptitudes physiques et mentales adaptées à l’enseignement.

Mais surtout, les candidats retenus s’engagent formellement : un contrat les lie au secteur de l’éducation nationale à l’issue de leur formation, avec obligation de rejoindre le poste d’affectation qui leur sera assigné. Cette condition est dictée par le décret exécutif n°25-54 du 21 janvier 2025, relatif au statut des fonctionnaires du secteur éducatif.

Activités physiques et sportives : la santé d’abord !

Quant au domaine des sciences et techniques des activités physiques et sportives, il requiert la présentation d’un certificat médical d’aptitude. Les bacheliers membres de l’élite sportive nationale peuvent accéder à ces cursus sans être soumis au seuil de moyenne habituellement exigé, à condition que leur statut soit reconnu officiellement par le ministère de la Jeunesse et des Sports.

Un choix stratégique sous contrainte

Derrière l’apparente liberté de choix laissée aux bacheliers, le système d’orientation universitaire algérien 2025 impose des cadres précis, qui limitent parfois considérablement les marges de manœuvre des candidats. Pour optimiser leurs chances, ces derniers devront :

Étudier soigneusement les conditions spécifiques à chaque filière.

Être réalistes dans le classement de leurs vœux.

Anticiper les implications à long terme de certaines orientations (contrat, mobilité, conditions physiques, etc.).

Vers une université plus sélective et structurée ?

Si ces nouvelles règles peuvent sembler contraignantes, elles répondent à une volonté de structuration et d’optimisation des ressources du système universitaire algérien.

En équilibrant les aspirations des étudiants avec les capacités réelles des établissements, les autorités entendent améliorer la qualité de la formation et l’employabilité des diplômés.