Orientation post-BAC 2025 : Top départ pour la confirmation des choix universitaires en Algérie

La course à l’enseignement supérieur s’intensifie pour les nouveaux bacheliers algériens. La phase cruciale de confirmation des préinscriptions universitaires pour l’année académique 2025/2026 a démarré ce dimanche et se prolongera jusqu’à mardi prochain (5 août).

Cette étape marque un tournant décisif pour des milliers d’étudiants fraîchement diplômés. Ils découvriront les résultats de leurs orientations vers les différentes filières universitaires tant attendues le 5 août prochain. C’est à cette date que leurs choix initiaux prendront forme, les dirigeant vers leur futur parcours académique.

Suite à cette annonce, les inscriptions finales s’effectueront entièrement en ligne, du 10 au 15 août. Une période de cinq jours sera allouée aux futurs étudiants pour valider définitivement leur admission et s’assurer une place au sein des universités algériennes.

Pour faciliter ces démarches, le Portail Étudiant reste l’outil central. Disponible en téléchargement sur smartphones, cette plateforme interactive offre non seulement la possibilité de s’inscrire, mais également un accès direct à la circulaire ministérielle d’orientation.

Les nouveaux bacheliers peuvent ainsi consulter les diverses spécialités offertes et les conditions d’accès spécifiques à chaque établissement, garantissant une orientation éclairée et facilitée.

Anglais pour les nouveaux bacheliers : Le Ministère lance une plateforme d’apprentissage intensive

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en ligne une plateforme numérique dédiée à l’apprentissage intensif de l’anglais, une initiative majeure visant à renforcer les compétences linguistiques des nouveaux bacheliers avant leur entrée à l’université.

Accessible dès maintenant et jusqu’au 25 septembre, cette plateforme gratuite est conçue pour aider les futurs étudiants à atteindre le niveau B2 en anglais, désormais requis dans plusieurs filières universitaires.

Cette opportunité s’adresse spécifiquement à tous les nouveaux bacheliers de la session 2025, sans distinction de filière ou de quota. Que vous soyez orienté vers les sciences, les lettres ou les domaines techniques, la plateforme est ouverte à tous ceux qui souhaitent améliorer leur niveau d’anglais.

Cette démarche s’inscrit dans la stratégie gouvernementale d’intégration progressive de l’anglais dans l’enseignement supérieur algérien.

L’accès à la plateforme est entièrement numérique et individualisé. Chaque bachelier peut se connecter via l’adresse suivante : https://apps.dual-mesrs.dz/authn/login?next=%2F. Les identifiants nécessaires pour la connexion sont ceux figurant sur le relevé de notes du baccalauréat : votre numéro d’inscription et votre mot de passe. Cette approche simplifiée garantit une prise en main rapide pour tous les utilisateurs.

La plateforme offre un contenu pédagogique riche et varié, incluant des cours vidéo en ligne et des Massive Open Online Courses (MOOC). L’objectif principal est un apprentissage progressif pour permettre aux étudiants d’atteindre le niveau B2.

Ce niveau correspond à un « utilisateur indépendant », capable de comprendre des textes complexes et de communiquer avec aisance dans un environnement académique. La formation intègre également de nombreux exercices pratiques pour consolider les acquis.

Les futurs étudiants ont près de deux mois pour profiter de cette formation gratuite. Le ministère a précisé que l’opération restera active jusqu’au 25 septembre, une période qui coïncide parfaitement avec la phase préparatoire à la rentrée universitaire.

Cette initiative est une excellente occasion pour les nouveaux bacheliers de prendre une avance significative sur leur parcours académique en renforçant une compétence linguistique de plus en plus cruciale.