Orientation Post-BAC 2024 en Algérie : Conditions, procédures et délais (Guide complet)

ALGER, 15 juillet 2024 – Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a défini les filières d’orientation des bacheliers en fonction de leur moyenne générale et de leur moyenne pondérée.

Selon le communiqué ministériel, l’accès aux filières suivantes se fait sur la base de la moyenne générale obtenue au baccalauréat pour les filières concernées :

Sciences humaines et sociales, droit et sciences politiques, sciences économiques et gestion.

Sciences commerciales, sciences et techniques des activités physiques et sportives.

Lettres et langues étrangères (russe, chinois et turc).

Langue et littérature arabe, arts, langue et culture amazighe.

En revanche, la prise en compte d’une moyenne pondérée est nécessaire pour l’accès aux filières suivantes :

Sciences et technologie, sciences de la matière, sciences de la vie et de la terre, mathématiques et informatique.

Sciences de la terre et de l’univers, sciences de la santé, lettres et langues étrangères (français, anglais, espagnol, allemand, italien et traduction).

Architecture, génie civil et métiers de la ville, sciences médicales et vétérinaires.

Le communiqué précise que si la moyenne pondérée calculée du bachelier est inférieure à la moyenne pondérée minimale, il sera orienté sur la base de la moyenne générale obtenue au baccalauréat qui doit être supérieure ou égale à la moyenne pondérée minimale pour s’inscrire dans les filières de sciences médicales (médecine, médecine dentaire et pharmacie).

Orientation post-bac 2024 : Comment s’inscrire à l’université en Algérie ?

Un classement national des demandes des bacheliers est établi, permettant de déterminer une moyenne minimale nationale après traitement informatique de la fiche de vœux pour l’accès à l’une des trois filières de sciences médicales.

L’accès aux filières de sciences médicales et aux grandes écoles est également conditionné, pour les titulaires d’un baccalauréat étranger reconnu, à la réussite d’un test de niveau de langue.

L’accès aux deux écoles nationales supérieures d’intelligence artificielle et de mathématiques est conditionné, pour les titulaires d’un baccalauréat étranger reconnu, à la réussite d’un test de niveau de mathématiques.

Enfin, l’accès aux écoles supérieures de formation des enseignants est soumis à la condition que le candidat ait des capacités physiques et intellectuelles le prédisposant au métier d’enseignant. Un entretien sera réalisé en présentiel devant une commission au sein de l’établissement d’orientation.

Les bacheliers ont jusqu’au 27 juillet pour se préinscrire en ligne via une plateforme dédiée, en utilisant leur numéro de matricule et leur code bac.

Ils pourront également choisir entre 6 et 10 formations parmi celles disponibles en présentiel et à distance, en veillant à inclure au moins deux formations en licence avec une inscription locale ou régionale garantie.

Les résultats d’orientation seront annoncés le 6 août prochain. Les bacheliers admis devront ensuite finaliser leur inscription et régler les frais d’inscription. D’ailleurs, le paiement des frais d’inscription se fait exclusivement en ligne. Cette procédure simplifiée s’effectue via la carte Edahabia d’Algérie Poste, offrant une expérience plus pratique aux étudiants algériens.