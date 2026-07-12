Orientation après le bac : Ce qui change pour pour les bacheliers de 2026

Les lauréats de la session de juin 2026 du baccalauréat disposeront désormais d’une marge de manœuvre plus large pour leur orientation universitaire. Ils pourront inscrire jusqu’à 12 choix sur leur fiche de vœux, contre 6 à 10 options l’année dernière.

L’annonce a été faite par Ali Chokri, directeur général de l’enseignement et de la formation au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, qui a également précisé que le taux de réussite national à l’examen s’élève à 56,18 %.

Invité de l’émission « L’Invité du jour » sur les ondes de la Chaîne 3 de la Radio Algérienne, M. Chokri a expliqué que cette extension du nombre de vœux vise à offrir aux nouveaux bacheliers de meilleures opportunités dans le choix de leurs filières universitaires.

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Cette mesure a pour but d’optimiser le taux de satisfaction globale et d’éviter les situations où des étudiants se retrouveraient sans aucune affectation correspondant à leurs aspirations.

Calendrier des inscriptions : deux phases distinctes

Le responsable a détaillé le calendrier des inscriptions et des orientations pour cette nouvelle promotion, lequel s’articulera autour de deux grandes étapes :

Inscriptions préliminaires : du 15 au 19 juillet 2026.

Confirmation des inscriptions : du 20 au 22 juillet 2026. Durant cette période, les étudiants auront la possibilité de modifier leurs choix initiaux.

Le traitement et l’analyse des demandes se dérouleront du 23 au 29 juillet, tandis que la proclamation des résultats d’orientation est fixée au 30 juillet 2026 au soir.

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Quant aux inscriptions définitives, elles auront lieu du 5 au 10 août 2026 et se feront exclusivement en ligne. M. Chokri a souligné que l’inscription ne deviendra définitive qu’après le paiement des frais de scolarité, fixés à 200 dinars algériens, payable via la carte Edahabia.

Modernisation des outils : place au numérique

Dans le cadre de l’amélioration du processus d’orientation, le ministère de l’Enseignement supérieur a opéré une refonte majeure de ses outils d’information. Le traditionnel guide de l’étudiant en version PDF (qui comptait environ 200 pages) a été remplacé par une nouvelle plateforme électronique.

Ce nouvel outil centralise toutes les données relatives aux filières disponibles, aux établissements de formation, aux programmes pédagogiques, ainsi qu’aux conditions d’admission et aux calendriers d’inscription.

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Selon le directeur général de l’enseignement et de la formation, cette plateforme numérique a été conçue pour fluidifier l’accès à l’information universitaire et guider les étudiants vers des choix de parcours académiques plus clairs, plus transparents et plus efficaces.