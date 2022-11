Organisation du mondial par l’Algérie : Bernaoui persiste et signe

« L’Algérie est capable d’organiser la coupe du Monde ». C’est l’expression qu’on entend depuis le troisième mandat de l’ancien président, le défunt Abdelaziz Bouteflika, puis par des ministres…, etc.

Avec l’élection du président Abdelmadjid Tebboune, l’Algérie a fait une avancée dans la construction des infrastructures sportives et d’Hôtels. D’ailleurs, elle l’a prouvée avec l’organisation des jeux méditerranéens en été dernier. Mais qu’en est-il de la coupe du monde ? Une réponse à laquelle l’ancien ministre des Sports Raouf Bernaoui n’a pas hésité à y répondre.

Bernaoui relance la question de l’organisation de la coupe du monde

Lors d’une conférence de presse organisée hier mercredi à Alger ; l’ancien premier responsable du secteur des sports en Algérie a estimé, une nouvelle fois, que l’Algérie a les capacités pour organiser une coupe du monde de football.

« Il y a quelques années, un journaliste m’avait demandé si l’Algérie pouvait organiser une coupe d’Afrique, je lui avais dit oui. Le même journaliste m’a posé la même question pour la coupe du monde et j’ai réaffirmé par oui ! », a déclaré Raouf Benaoui.

« On dit souvent que pour organiser un mondial, il faut avoir des stades 5 étoiles (Stades couverts, ndlr), alors que c’est faux. Pourquoi ? Je vous donne un exemple. Le camp Nou (stade de Barcelone, ndlr) n’est pas un cinq étoiles. En Algérie, on a de très beaux stades. D’ailleurs, pour moi, celui de Annaba et du 5 juillet (Alger) font partie des meilleurs en Afrique », a ajouté l’ancien ministre.