Organisation de voyages touristiques : la Gendarmerie nationale met en garde

Alger, 16 mai 2024 – Suite à la tragique noyade de cinq enfants lors d’une excursion scolaire à la plage des Sablettes à Alger, la Gendarmerie nationale a tenu à rappeler, à travers sa page officielle “Tariki”, aux organisateurs de ce type d’activités, la nécessité de “faire preuve d’une entière responsabilité pour préserver la sécurité et la sûreté des participants”.

Dans un communiqué publié hier sur sa page Facebook officielle, la Gendarmerie nationale souligne que “le respect des procédures requises pour l’organisation de ces excursions, en termes d’autorisations et d’assurance des voyages, ne saurait suffire”. “L’aspect juridique et réglementaire ne doit en aucun cas être négligé”, insiste le communiqué, rappelant également “l’impératif de respecter les règles de conduite lors des déplacements”.

Le communiqué met en garde les organisateurs contre tout manquement aux procédures en vigueur, soulignant que “tout manquement à ces dispositions exposera les contrevenants à des poursuites judiciaires”.

Ce rappel à l’ordre intervient après le drame des Sablettes qui a endeuillé la communauté nationale. Les premiers éléments de l’enquête révèlent en effet des manquements et un non-respect des procédures élémentaires de sécurité lors de cette excursion scolaire.

Organisation des voyages touristiques : la Gendarmerie nationale rappel des consignes de sécurité

En ce qui concerne l’organisation des sorties vers les zones touristiques et en plus du respect des procédures requises pour l’organisation de ces activités en termes de licences et d’assurance des voyages, il est également nécessaire de :

Ne pas négliger l’aspect juridique et réglementaire.

Respecter les règles de conduite sûres lors des déplacements.

Faire preuve d’une entière responsabilité pour préserver la sécurité et la sûreté des passagers.

Tout manquement aux procédures en vigueur pour l’organisation des voyages exposera les contrevenants à des poursuites judiciaires.

La Gendarmerie nationale appelle ainsi l’ensemble des acteurs impliqués dans l’organisation des sorites touristiques, à une prise de conscience accrue des enjeux de sécurité et à une implication sans faille dans la préservation de la vie des participants.

Ce drame rappelle cruellement la nécessité d’une mobilisation collective pour garantir la sécurité des participants lors des excursions scolaires et voyages touristiques. Le respect des procédures, la vigilance et le sens des responsabilités doivent être les maîtres mots pour éviter de telles tragédies.