Organisation de la Omra : l’ONPO dévoile la liste des agences de voyages accréditées

L’office national du Pèlerinage et de la Omra, ONPO, annonce, dans un nouveau communiqué, l’octroi des autorisations pour l’organisation de la nouvelle saison de la Omra, à 200 agences de voyages et de tourisme, établies à travers le territoire national.

Pour rappel, à l’issue de la saison du Hadj, les citoyens algériens n’ayant pas accompli le rituel du grand pèlerinage, optent pour la Omra. Un choix motivé, aussi, par la hausse significative du prix du Hadj, qui a empêché de nombreux Algériens de vivre les moments intenses de ce voyage vers les lieux saints.

Nouvelle saison de la Omra : octroi des autorisations pour 200 agences de voyages

En effet, dans un communiqué, mis en ligne dans la soirée du lundi 29 juillet, l’ONPO a publié la liste des 200 agences de voyages et de tourismes autorisées à organiser la nouvelle saison de la Omra, au titre de l’année 1446 de l’hégire.

L’office national du Hadj et de la Omra avait invité les agences de voyages à s’inscrire et à retirer les cahiers de charges pour l’organisation de la nouvelle saison de la Omra. Et ce, via le portail électronique de l’ENPO du 7 juillet au 12 septembre 2024.

Ces 200 agences sont établies, principalement à Alger, Batna, Ain Defla, Blida, Ghelizane, Mascara, Annaba, Oran, Constantine, Ain Timouchent, Ouargla, Tlemcen, El Ouadi. Mais aussi à Sétif, Adrar, Tipaza, Boumerdes, Oum Lebouagui, Bouira, Saida, Msila, Guelma, Ghardaia, Mila, Naama, Chlef, Sidi Belabes, Biskra, Mostaganem, Tamenrasset, Bejaia, BBA, Tbessa, Médéa, Skikda et Tiaret.

L’Arabie saoudite prend de nouvelles décisions concernant la Omra

Chaque année, des millions de musulmans à travers le monde se rendent en Arabie saoudite pour accomplir le rituel de la Omra. Dans ce sillage, le ministère saoudien du Hadj et de la Omra a précédemment annoncé une batterie de mesures et de facilitations.

En effet, dans un précédent communiqué, le ministère explique que les ressortissants des pays éligibles à un visa électronique, et ceux en possession d’un visa à l’arrivée, peuvent accomplir la Omra avec aisance, à condition que le document de voyage soit utilisé une seule fois.

Par ailleurs, le ministère saoudien du Hadj et de la Omra a confirmé que les titulaires d’un visa de visite familiale pourront aussi effectuer ce rituel lors de leur séjour en Arabie saoudite.

