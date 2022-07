Organisation de la CAN 2027 : l’Algérie se lance dans la course

L’Algérie va déposer son dossier de candidature pour accueillir la coupe d’Afrique des nations de football 2027. Seulement, elle fera face à une rude concurrence. Plusieurs pays africains prétendent abriter la 36e édition de la CAN.

L’Algérie s’apprête à accueillir la coupe d’Afrique des nations de football 2027. En effet, le ministère de la jeunesse et des sports aurait donné des instructions à la fédération algérienne de football pour préparer le dossier de candidature. Un dossier qui sera déposé au niveau de la confédération africaine de football une fois les portes des candidatures seront ouvertes, rapportent nos confrères d’Echourouk, selon une source proche du MJS.

Il faut dire que les nouvelles infrastructures de notre pays ont motivé la première instance du football national pour préparer d’ores et déjà le dossier de candidature. Alors que le nouveau stade d’Oran a été réceptionné il y a quelques mois, tandis que ceux de Baraki, de Douera ou encore de Tizi-Ouzou seront bientôt inaugurés, les travaux de rénovation au sein des stades de Hamlaoui (Constantine) et du 19 mai 1956 (Annaba) avancent bien. Et avec les grands moyens que compte déployer l’état, l’Algérie sera capable à abriter le grand évènement continental de football.

Il est à rappeler que l’Algérie est prête à accueillir la CAN-2025 dans le cas où la Guinée se retire. Comme tout le monde le sait, les travaux de construction des différentes infrastructures dans ce pays accusent un retard considérable. Jusqu’au moment où nous mettons sous presse, le déroulement de la 35e édition de la CAN en Guinée est incertain.

L’Algérie face à une rude concurrence

Ce qu’il faut le savoir, est que l’Algérie fera face à une rude concurrence de plusieurs pays africains pour abriter la CAN-2027. Nombreux sont ceux qui prétendent accueillir la 36e édition de la coupe d’Afrique des nations de football.

Selon toujours nos confrères d’Echourouk, on cite, entre autre, la Tanzanie conjointement avec l’Ouganda et le Botswana conjointement avec la Namibie. Il y a aussi le Sénégal, le Burkina Faso ou encore la Zambie qui comptent déposer leurs dossiers de candidatures. Ce qui rend encore la concurrence plus rude, c’est tout simplement le grand développement de plusieurs pays du continent en matière d’infrastructures.

Pour espérer avoir l’honneur d’organiser la CAN-2027, l’Algérie devra, d’abord, consolider les relations avec toutes les fédérations africaines. L’organisation du CHAN-2023 dans notre pays sera sans doute un test révélateur. Autrement dit, l’Algérie devra faire preuve de son aptitude d’accueillir un grand évènement continentale comme celui de la CAN à l’occasion de la compétition du mois de janvier prochain.

Enfin, et selon toujours nos confrères d’Echourouk, les portes du dépôt des candidatures pour l’organisation de la CAN-2027 seront ouvertes à partir du mois d’août prochain, à l’occasion de la tenue de la 44e édition de l’assemblée générale de la CAF.