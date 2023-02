Organisation de la CAN 2025 en Algérie : Derradji pessimiste

Alors que la Confédération Africaine de football avait initialement prévu la date du 10 février 2023 pour dévoiler l’identité du pays qui organisera la CAN 2025, la CAF a annoncé que ce rendez-vous sera reporté pour une date ultérieure.

Dans son émission sur la chaîne YouTube du média qatari « WinWin », le journaliste algérien, Hafid Derradji, est revenu sur cette question.

En effet, le commentateur de la chaîne, BeIN Sports, s’est montré pessimiste quant à un dénouement positif pour le dossier algérien, « Je pense que l’édition de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 n’aura pas lieu en Algérie. » dit-il d’emblée.

Forte d’un dossier à la hauteur des exigences et des standards internationaux, l’Algérie est parmi les favoris pour l’accueil de la Coupe d’Afrique des Nations en 2025. Le dossier algérien pour la candidature de l’organisation de la CAN 2025 a pris de l’étoffe suite à l’organisation plus que réussie du CHAN 2022.

Néanmoins, pour Hafid Deraadji, cela ne va pas être suffisant pour que l’Algérie ait le droit d’organiser la CAN 2025, « les 23 membres de la commission chargée de trancher sur l’identité du pays hôte de la CAN 2025 ont reçu l’orde de voter pour le Maroc au détriment de l’Algérie. Je persiste à croire que cela ne va pas changer et que le Maroc se dirige vers l’organisation de la CAN 2025. » ajoute-t-il.

Organisation de la CAN 2025 : la CAF fait face à un dilemme ?

Compte tenu de l’extraordinaire organisation du Championnat d’Afrique des Nations, l’Algérie a marqué des points dans sa candidature pour l’accès de la CAN 2025. Le journaliste algérien, Hafid Derradji dit, « il est vrai que l’Algérie a de solides atouts en réussissant l’organisation du CHAN 2022, or, les choses sont clouées d’avance pour cette édition de 2025 de la CAN. Nous devons se fixer sur les prochains rendez-vous et nous devons apprendre de ces leçons. » explique-t-il.

Dans son rendez-vous sur YouTube, Derradji a indiqué, « Si la CAN de 2025 aura lieu au Maroc, la CAF sera dans l’obligation d’opter pour une autre zone dans le continent africain afin d’y organiser la CAN 2025. Cela ne va pas être cohérent puisque cette décision aura fermé l’œil sur l’organisation grandiose du CHAN 2022 en Algérie. » dit-il.

Dans la valse des explications que Hafid Derradji a livrées, il ajoute, « Si la CAF opte pour le Maroc en 2025, et pour l’Algérie en 2027, elle se retrouverait face à une colère de la part du Nigéria et du Bénin qui devront attendre 2029 pour organiser la CAN. Cela fait 3 décennies que ces deux pays n’ont pas organisées la CAN. Tel est le dilemme que l’instance africaine du football devra gérer. »

Avant de terminer, Hafid Derradji a indiqué que l’instance de Patrice Motsepe attendra jusqu’au mois de juin prochain pour trancher sur cette question, « Pour éviter le mécontentement algérien, je pense que la CAF attendra jusqu’à l’été pour trancher. Cette décision est motivée par le fait que la CAN des U17 sera organisée en Algérie. » dit-il.

Finalement, le commentateur de BeIN Sports a livré son pronostic quant à l’organisation de la CAN 2025, « Je pense que le Maroc va organiser l’édition de 2025, l’Algérie organisera la CAN de 2027. Le Nigeria et le Benin organiseront l’édition de 2029. Cela est une évidence pour moi. » ajoute-t-il.