Organisation de la CAN 2025 : Derradji pessimiste, Aboud le rappelle à l’ordre

L’attribution de l’organisation de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 est un sujet clivant en Algérie. En effet, entre certains avis pessimistes qui pensent que l’accueil de la CAN 2025 en Algérie relève de l’improbable, et l’optimisme qui règne après chaque succès organisationnel des compétitions continentales, la CAN 2025 ne cesse de faire couler beaucoup d’encre en Algérie.

Cette fois, un autre épisode a eu lieu entre les deux principaux protagonistes des deux opinions. Ainsi, dans une déclaration à des médias algériens, le commentateur sportif, Hafid Derradji a dit, « J’ai dit depuis longtemps que l’Algérie n’organisera pas la CAN 2025. C’est un sujet clos pour moi, il n’y a rien à redire. » dit-il.

Si l’organisation de l’édition de la CAN 2025 n’a aucune chance d’avoir lieu en Algérie, selon Hafid Derradji, l’accueil de la CAN 2027 n’en est pas pour autant aussi sûr, « Maintenant, il y a des doutes que l’Algérie puisse accueillir l’édition de la CAN de 2027. La CAN 2025, c’est fini, celle de 2027 pourrait aussi ne pas avoir lieu en Algérie. » ajoute-t-il.

Des déclarations qui n’ont pas été entendus de la même oreille pour le responsable de la communication de la FAF, Salah Bey Aboud.

Organisation de la CAN 2025 : Aboud fait abstraction et néglige les propos de Derradji

Invité d’une émission sportive sur une chaîne algérienne, le chargé de la communication de la fédération algérienne de football, Salah Bey Aboud, a été sollicité à se livrer sur les propos du commentateur sportif algérien, Hafid Derradji.

Or, le porte-parole de la FAF a refusé catégoriquement de répondre à Derradji et a préféré dire, « Je ne peux pas commenter ces propos. Je ne comprends pas la raison de cet engouement. Cela a lieu qu’en Algérie. La Confédération Africaine de Football n’a pas encore tranché. Le verdict de la CAF quant au pays organisateur de la CAN 2025 n’a pas encore été prononcé. » dit-il.

Continuant sa réponse, Salah Bey Aboud a ajouté, « À l’instar de tous les autres pays, nous avons encore toutes nos chances d’accueillir la CAN 2025. Nous avons un bon dossier et nous avons fait nos preuves en organisant les Jeux Méditerranée, le CHAN et autres compétitions avec brio. » explique-t-il.