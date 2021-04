Alger : l’ambassade américaine organise une opération de nettoyage

Hier vendredi, l’ambassade des états-unis d’Amérique en Algérie, a lancé une opération de nettoyage et de collecte de déchets au niveau de la capitale Alger. C’est dans le but de sensibiliser la population quant aux défis écologiques que les employés de l’ambassade des USA se sont reconvertis en agents d’entretien.

C’est sur sa page Facebook officielle, que l’ambassade des États-Unis d’Amérique a annoncé, qu’hier vendredi, ses employés, et cela, en collaboration avec des citoyens Algériens qui participent à des programmes d’échange lancés par les même services consulaires, ont investi bab El Oued et d’autres coins de la capitale Alger.

Une campagne qui sera suivie par d’autres

La raison de cette sortie programmée, c’est de faire le ménage. En effet, les employés de l’ambassade américaine et les Algériens participants aux programmes d’échange culturels et éducatifs, ont procédé à une campagne de nettoyage et de collecte de déchets au niveau de Bab El Oued, et plus précisément à Bouloughine et dans les plages de Kettani, mais aussi sur Alger-centre, comme cela a été précisé par l’ambassade américaine.

Dans sa publication sur Facebook, l’ambassade américaine a tenu a précisé que cette opération vient dans le cadre de la sensibilisation de la population quant à la crise climatique que le monde traverse actuellement. Les services consulaires américains en Algérie n’ont pas manqué de rappelé que le secrétaire d’État des États-Unis, Antony Blinken, a déclaré que la crise climatique est « la définition du problème que nous devons affronter ensemble, comme une communauté de nation ».

L’ambassade américaine a également rappelé que la journée de la terre, prévue pour le 22 avril prochain, approche, et qu’en cette occasion, les efforts de l’ambassade vont redoubler, et ce, afin de protéger l’environnement. Certaines photos de la campagne de nettoyage menée par les employés américains sont postées sur la page officielle de l’ambassade sur Facebook.