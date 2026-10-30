Art musical en Algérie : Tebboune lance un orchestre philharmonique international de 70 musiciens

L’Algérie s’apprête à enrichir son paysage culturel avec la création d’un orchestre philharmonique international, une initiative décidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune. Cette nouvelle formation musicale réunira 70 musiciens et ambitionne de donner une nouvelle dimension à la scène musicale nationale.

L’annonce officielle intervient à l’occasion de la célébration du 72ᵉ anniversaire du déclenchement de la Révolution du 1er Novembre 1954. Placé sous la direction du maestro Mohamed Amine Kouider, le projet entend faire de cette formation un nouvel ambassadeur de la culture musicale algérienne sur les scènes nationale et internationale.

Une ouverture sur la scène musicale internationale

Au-delà de la création d’un nouvel ensemble musical, cette initiative vise à valoriser le patrimoine artistique algérien et à lui donner une place plus importante dans les grandes productions symphoniques. L’objectif est notamment de faire dialoguer les œuvres et les sonorités algériennes avec le répertoire classique universel, tout en mettant en lumière les compétences des musiciens nationaux.

Le projet s’inscrit dans une démarche plus large de développement de la vie culturelle en Algérie. Lors d’un Conseil des ministres tenu en février 2026, Abdelmadjid Tebboune avait salué cette initiative et demandé d’engager progressivement sa concrétisation, en s’appuyant sur les talents algériens établis dans le pays et à l’étranger.

Un projet qui mise aussi sur les talents algériens

La dimension internationale de l’orchestre constitue également un élément central de cette initiative. Le projet prévoit une ouverture aux musiciens étrangers, aux côtés des artistes algériens, afin de favoriser les échanges artistiques et le partage d’expériences. Les responsables prévoient aussi une académie destinée aux jeunes talents pour accompagner leur formation et préparer une nouvelle génération de musiciens.

Avec cette nouvelle formation, l’Algérie entend ainsi renforcer ses institutions culturelles, tout en offrant davantage de visibilité à ses artistes. Reste désormais à voir comment cet orchestre fera vivre cette ambition sur scène et quelle place il parviendra à occuper dans le paysage musical international.

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Orchestre philharmonique international : les auditions lancées sous la supervision de Malika Bendouda

La sélection des musiciens appelés à intégrer l’Orchestre philharmonique international d’Algérie est officiellement lancée. La ministre de la Culture et des Arts, Malika Bendouda, a donné, lundi à Alger, le coup d’envoi des auditions, organisées à l’Opéra d’Alger Boualem-Bessaïh.

Placées sous la supervision du maestro Amine Kouider, directeur du projet, ces auditions bénéficient également de la participation de l’artiste libanais Marcel Khalifa. Ce dernier prend part à l’évaluation des instrumentistes professionnels, algériens et étrangers, appelés à rejoindre cette nouvelle formation.

Trois phases pour sélectionner les musiciens

Le processus de recrutement se déroulera en trois étapes. La première est consacrée aux musiciens professionnels algériens résidant dans le pays. La deuxième concernera les jeunes diplômés des instituts régionaux et des établissements de formation musicale, notamment à Alger, Oran, Batna et Bouira.

Les instrumentistes étrangers se voient réservés la dernière phrase. Leur sélection se fera sur la base de vidéos, selon les critères définis par le comité d’évaluation.

Pour garantir la qualité de la sélection, le jury s’appuiera sur plusieurs exigences techniques et artistiques : la maîtrise de l’instrument, la qualité de l’interprétation, la sensibilité musicale ainsi que la capacité à jouer en harmonie avec les autres membres d’un orchestre.

Une académie pour préparer la relève

En marge du lancement des auditions, Malika Bendouda a insisté sur la dimension pédagogique du projet. Les autorités, créeront donc une académie pour accompagner les jeunes talents et renforcer leur formation. Elle permettra notamment de constituer un Orchestre des jeunes, appelé à servir de vivier de compétences pour la formation principale.

Les auditions se poursuivront jusqu’au 30 septembre à la salle de répétition de l’Opéra d’Alger. Selon Amine Kouider, la liste définitive des musiciens algériens sélectionnés devrait être annoncée au cours du mois d’octobre.