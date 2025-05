Oran : vive polémique après une question sur « l’État d’Israël » dans un sujet de BAC blanc

Un sujet d’examen blanc destiné aux élèves de terminale, série Gestion et Économie, au lycée Ahmed Medghri à Batioua (wilaya d’Oran), a déclenché une vive polémique sur les réseaux sociaux. En cause, une question d’histoire-géographie portant sur la « création de l’État d’Israël ».

Le test, élaboré dans le cadre d’une préparation à l’épreuve du baccalauréat, demandait aux élèves de fournir des informations sur cet événement historique.

Largement partagé en ligne, le sujet a suscité de nombreuses critiques et interrogations. Plusieurs internautes exprimant leur rejet de l’emploi du mot « Israël » dans un cadre éducatif officiel. Soulignant qu’il ne reflète pas la position de l’Algérie à l’égard de la question palestinienne.

بسبب « مخالفة الموقف الرسمي والشعبي » تجاه الاحتـ ـلال..

إيقاف تحفظي لمدرس جزائري بانتظار إجراءات أكثر صرامة بسبب عبارة « قيام دولة إسرائيل » في امتحان.#الجزائر pic.twitter.com/tSMJ20vV7Y — عربي21 (@Arabi21News) May 21, 2025

Question sur la création d’Israël au bac blanc : la Direction de l’Éducation d’Oran réagit et rappelle la position de l’État algérien

Face à l’ampleur des réactions, la Direction de l’Éducation de la wilaya d’Oran a publié un communiqué pour clarifier la situation. Le texte affirme que l’Algérie ne reconnaît pas Israël comme un État.

Le communiqué rappelle également que l’Algérie a soutenu la cause palestinienne à plusieurs reprises. Notamment lors des guerres de 1967 et 1973. Et qu’elle continue d’apporter son appui dans les forums internationaux.

L’auteur de la question, un professeur d’histoire, a été entendu dans le cadre d’une enquête interne. Il a expliqué, selon la même source, que son objectif était de montrer le côté négatif de la création d’Israël et de son occupation des terres palestiniennes.

La Direction de l’Éducation précise également que le programme officiel du ministère, pour les classes terminales, aborde explicitement l’agression israélienne contre le peuple palestinien et présente les événements dans cette optique.

