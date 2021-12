Oran : une jeune fille retrouvée poings liés et yeux bandés

À Oran, et plus précisément à la cité AADL 1063 logements, les habitants se sont réveillés, aux premières heures de l’aube, sur les cris étouffés d’une jeune fille. Les appels aux secours ont brisé le silence de la nuit, et ont fini s’évanouir à l’arrivée des sirènes et des gyrophares de la police.

Il s’agit d’une jeune fille née en 1995, qui a été retrouvée ce matin, les yeux bandés, avec du ruban adhésif autours des bras et sur la bouche. Cette affaire a mis en émoi les habitants de cette cité AADL, qui ont vite contacter les services de sécurité. La jeune fille a failli mourir de froid cette nuit.

Laissée sur le bord de la route

Il s’agit d’un quartier calme, jusqu’à ce qu’une voiture ne se gare ce matin et dépose la jeune fille, qui n’a pas encore atteint sa trentaine, sur le bord de la route.

La jeune fille en question avait les poings liés et la bouche scotchée. Elle grelotait de froid depuis les premières heures de l’aube, mais sans pouvoir appeler au secours ni se déplacer, vu qu’elle avait aussi les yeux bandés.

Ce n’est qu’aux premières lueurs du jour que les premiers habitants commencèrent à entendre ses cris étouffés et ses sanglots grelotants. Les premiers coups d’œils jetés par les balcons ont pu découvrir une jeune fille seule, dans un état critique, sur le point de s’évanouir de froid.

La police fut alertée, et la jeune fille a été libérée de ses liens et couverte par les habitants qui ne savent toujours pas les raisons d’un tel comportement.

Selon des sources sécuritaires, la jeune fille a été déposée au bord de la route par une personne qui l’avait délestée de son téléphone et d’une somme d’argent. L’enquête demeure pour le moment en cours afin de mettre toute la lumière sur cette affaire.