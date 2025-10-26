Oran : une ferme exporte 3 tonnes d’escargots vers l’Italie, une première en Algérie

Une ferme spécialisée dans l’élevage d’escargots, implantée dans la commune d’Aïn El Turck (wilaya d’Oran), a réussi une première nationale : l’exportation de trois tonnes d’escargots de type Helix Aspersa, communément appelé « petit gris », vers l’Italie au cours de l’année 2025.

Cette opération marque une étape importante dans la diversification des exportations agricoles algériennes et ouvre la voie à un nouveau créneau prometteur à l’international.

Une réussite née d’un projet local soutenu par l’État

Créée en 2021 au sein de la ferme agricole « Abrier Cheikh », la ferme dirigée par la jeune entrepreneuse Moussa Dhaouia s’est imposée comme une pionnière dans l’élevage professionnel de l’escargot en Algérie.

Grâce au soutien de l’Agence nationale de soutien et de développement de l’entrepreneuriat (ex-Ansej), cette exploitation est aujourd’hui capable de produire jusqu’à 20 tonnes d’escargots par saison, soit l’équivalent de six mois d’activité intensive.

« Notre ferme dispose de deux lignes de production : une dédiée à l’exportation et une autre destinée à la consommation locale », explique Mme Moussa Dhaouia, qui se félicite du succès rencontré sur les marchés étrangers comme nationaux. Le produit destiné au marché intérieur est d’ailleurs déjà commercialisé dans plusieurs grandes surfaces algériennes.

Des perspectives d’expansion vers l’Espagne et d’autres marchés européens

Forte de cette première réussite, la ferme d’Aïn El Turck prépare une deuxième expédition estimée à 10 tonnes du même type d’escargots vers l’Espagne, autre grand consommateur européen.

« Le petit gris est très prisé pour sa qualité gustative et sa valeur marchande élevée, ce qui en fait l’une des meilleures espèces sur le marché international », souligne la responsable.

L’exploitation oranaise s’appuie sur une infrastructure moderne composée de trois serres entièrement équipées, chacune s’étendant sur 400 m², où sont appliquées les dernières techniques de reproduction et d’élevage du mollusque.

Un secteur porteur pour l’avenir de l’Algérie

L’élevage d’escargots, encore peu connu en Algérie, se positionne désormais comme un secteur porteur, combinant rentabilité économique, durabilité écologique et fort potentiel exportateur.

Avec la demande croissante en Europe pour les produits naturels et gastronomiques, les perspectives d’expansion sont réelles.

