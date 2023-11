Oran : un réseau international de trafic de migrants démantelé, 111 personnes arrêtées

Gros coup de filet pour la Gendarmerie Nationale d’Oran ce jeudi. Les éléments de la GN ont récemment mis fin aux activités d’un réseau criminel international spécialisé dans l’organisation de voyages clandestins le long des côtes de la wilaya d’Oran.

L’opération a abouti à l’arrestation de 111 personnes, dont 45 organisateurs, et a permis de démanteler un réseau impliqué dans le trafic de migrants, comprenant 26 individus de nationalité étrangère.

Dans le cadre de la lutte acharnée contre le crime organisé, les unités de la Gendarmerie nationale à Oran ont réalisé une opération fructueuse la semaine dernière, mettant un terme aux activités de réseaux criminels internationaux spécialisés dans l’organisation de voyages clandestins par mer le long des côtes de la wilaya d’Oran.

Cette victoire significative a été rendue possible grâce à une intensification des enquêtes et à une exploitation stratégique des informations. Une planification méticuleuse a permis de suivre les activités et les emplacements de ces réseaux criminels, avec la mise en place de points de contrôle, d’inspections et de perquisitions le long de toutes les voies d’accès et dans les zones d’activité.

L’opération, qui a été menée sur une semaine, a été couronnée de succès avec la saisie de 8 bateaux et 5 moteurs de diverses puissances, représentant les outils essentiels de cette activité illégale.

Trafic de migrants à Oran : importante saisie de fonds sur les lieux

La confiscation de 42 plaques de carburant, totalisant 1260 litres, a également eu lieu, tout comme la découverte d’une somme d’argent équivalant à 497 millions de centimes en monnaie nationale, des montants en devises étrangères atteignant 3290 euros, des passeports, des téléphones portables, des armes blanches, et une bouteille de gaz lacrymogène.

Les personnes suspectées ont été déférées devant le parquet et font face à plusieurs chefs d’accusation, notamment la tentative de trafic de migrants à des fins lucratives, le blanchiment d’argent, le défaut de dénonciation du trafic de migrants au sein d’une organisation criminelle, et la possession illégale d’armes blanches de la catégorie six sans justification légale.

L’enquête se poursuit pour démanteler toute la structure du réseau et traduire en justice ceux impliqués dans cette activité illicite.