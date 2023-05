Oran : un réseau de fabrication d’ecstasy destinée aux enfants démantelé (Vidéo)

Les services de sûreté de la wilaya d’Oran ont réussi à démanteler un réseau de fabrication et de vente de cachets d’ecstasy destinés aux enfants. Les 5 individus composant le groupe étaient déjà connus des services de police et ont été appréhendés par la brigade spéciale, pour être ensuite transférés devant la justice.

Les premiers éléments de l’enquête portent à croire qu’un complice hors frontière aidait le réseau à se fournir en matière première pour la fabrication des cachets psychotropes.

La brigade de lutte contre les stupéfiants d’Oran a fait tomber un réseau de malfaiteurs prenant les plus jeunes pour cible ce 25 avril. En effet, le groupe produisait des cachets d’ecstasy sous la forme de bonbons destinés à être vendus aux enfants.

Le laboratoire de production était localisé à Maghnia, dans la wilaya de Tlemcen. Les suspects agissaient sous couverture (atelier de fabrication de gâteaux) et ont réussi à produire plusieurs kilos de drogue grâce à cette ruse.

Le local a fait l’objet d’une perquisition et d’une fouille par les autorités, suite à quoi près de 50 000 cachets psychotropes et 1 kg de cocaïne ont été saisis. Les autorités ont également retrouvé 2 kg de la matière première utilisée pour la fabrication sur place, au côté de plusieurs machines de production industrielle. Le rapport des forces de l’ordre fait aussi état de 4 véhicules, d’une moto et de 2.100.000 DA saisis sur les lieux.

Un complice découvert à l’étranger, une association de malfaiteurs internationale à Oran ?

Selon le rapport officiel, les suspects avaient conclu un pacte avec un « associé » qui leur fournissait la matière première depuis l’Europe. Le « MDMA », était acheminé jusqu’au port d’Oran via un passeur, empruntant le transport maritime (ferry). Ce dernier a été appréhendé par les autorités à bord d’un bateau en provenance d’Almeria, en Espagne. Une quantité de drogues dures et de MDMA ont ainsi été trouvées dans ses bagages.



Plusieurs chefs d’accusation (possession, fabrication et trafic de drogues dures, formation d’une organisation criminelle internationale…) pèsent ainsi sur les suspects, qui ont été immédiatement traduits devant le procureur de la République au tribunal d’Oran.