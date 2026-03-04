Oran : un enseignant violemment agressé par un élève, la blessure a nécessité 14 points de suture

Un enseignant exerçant au CEM des Frères Hamidate, situé dans la commune de Hassi Ben Okba à Oran, a été victime d’une agression physique de la part d’un élève scolarisé dans l’établissement. L’enseignant a dû être évacué en urgence vers l’hôpital pour recevoir des soins, après avoir subi des blessures au visage ayant nécessité 14 points de suture.

L’incident a provoqué un mouvement de protestation de la part des collègues de la victime, qui ont paralysé les cours ce matin, en attendant la prise des mesures nécessaires qu’exige la gravité des faits.

Selon le chef du service du personnel, M. Herdouli Mohamed, selon la version rapportée par la directrice de l’établissement, « l’incident s’est produit alors que l’enseignant agressé passait devant le bureau de consultation. Il a été surpris par une altercation opposant un conseiller d’éducation à l’élève en question, suite au refus du premier de lui délivrer un billet d’absence sans justificatif légal ni présence d’un parent, l’élève étant absent des cours depuis une semaine entière. L’enseignant est intervenu pour séparer les deux parties, ce qui lui a valu d’être violemment frappé au visage, entraînant des blessures ayant nécessité 14 points de suture », a-t-il précisé, dans une déclaration accordée au média « El-Khabar ».

Conséquences disciplinaires

Il a ajouté que « ce regrettable incident a engendré un climat de désordre après l’intervention de deux autres élèves, qui ont provoqué agitation et confusion, situation qui a été maîtrisée par la suite ».

Selon M. Herdouli, « le corps enseignant a manifesté sa solidarité avec leur collègue agressé en déclenchant un mouvement de protestation, paralysant les cours en début de matinée, avant de reprendre le travail après l’intervention de la directrice, qui leur a assuré que toutes les mesures légales requises face à une situation aussi grave seront prises ».

Mesures administratives

Dans ce cadre, le même responsable a indiqué que l’élève auteur de l’agression, ainsi que les deux autres élèves impliqués dans les troubles, ont été présentés aujourd’hui devant la commission d’orientation et de suivi. Ils seront ensuite traduits devant le conseil de discipline, dont la réunion est prévue dimanche prochain, conformément à la décision ministérielle n°73, après notification de leurs parents afin d’appliquer les sanctions nécessaires.

De son côté, le directeur de l’Éducation, M. Abdelkader Oublaïd, dans une déclaration à « El-Khabar » a « condamné cet incident » et affirme « que ses services dépêcheront une commission d’enquête sur les lieux afin de déterminer les causes exactes des faits. À l’issue de cette enquête, des mesures disciplinaires strictes seront prises à l’encontre de l’élève agresseur ».

