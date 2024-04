Oran : un donateur anonyme offre 100 omra pour réaliser le rêve des fidèles

Oran, le 6 avril 2024 – Dans une ambiance empreinte de piété et de ferveur religieuse, un citoyen d’Oran a fait un geste de générosité extraordinaire en offrant 100 Omra (pèlerinages à la Mecque) aux fidèles. La cérémonie de donation s’est déroulée, juste après la prière de Tarawih, au sein de la Mosquée Émir Abdelkader, en présence d’une assistance nombreuse et émue.

C’est au son des « takbir » (proclamations de la grandeur d’Allah) que le bienfaiteur a annoncé son intention de financer le voyage de 100 personnes à la Mecque, l’un des lieux saints de l’Islam. Ce don porte à 162 le nombre d’omra offertes aux « invités du Tout-Puissant » originaires de la wilaya d’Oran.

L’acte de générosité de cet homme pieux a été salué par l’ensemble des présents, qui ont exprimé leur admiration et leur gratitude pour ce geste noble et désintéressé. La nouvelle s’est rapidement répandue dans le pays, suscitant un sentiment de joie et de fierté au sein de la communauté.

🟢 À LIRE AUSSI : inDrive offre Omra comme grand prix pour ses conducteurs en Algérie

Ce geste de solidarité et de partage illustre les valeurs profondes de l’Islam, qui prône l’entraide et la générosité envers les plus démunis. Il s’agit également d’un encouragement pour les autres citoyens à faire preuve de compassion et à contribuer au bien-être de leur prochain.

Dans une vidéo devenue virale, un citoyen offre 100 Omra aux démunis

La vidéo bouleversante montrant l’imam de la Mosquée Émir Abdelkader à Oran, Bahri El Bachir, annoncer la nouvelle, a fait irruption sur les réseaux sociaux, provoquant une vague d’émotions et d’admiration. Elle a connu une diffusion virale, se répandant comme une traînée de poudre sur les différents réseaux sociaux, atteignant un nombre incalculable d’internautes en un temps record.

Face à cet acte de charité exceptionnel, les réactions des internautes ne se sont pas fait attendre. Des commentaires élogieux et des messages de gratitude ont inondé les plateformes, saluant la magnanimité et la compassion de ce donateur anonyme.

🟢 À LIRE AUSSI : Omra Ramadan 2024 : voici les prix pour les Algériens

Pour resituer l’ampleur du don, il est important de rappeler que le prix d’une Omra en Algérie oscille entre 215 000 DA et 389 000 DA, selon la période de l’année, le type d’hébergement et les services inclus.

En offrant 100 pèlerinages, le donateur a donc permis à 100 personnes de réaliser un rêve qui, pour beaucoup, était inaccessible en raison du coût élevé.

Ce geste extraordinaire a non seulement touché les cœurs, mais a également déclenché une réflexion profonde sur la portée de la générosité et du partage dans notre société algérienne.