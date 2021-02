Oran : un bijoutier septuagénaire se fait braquer à Ain Turk

Un homme dont l’age dépasse les 70 ans a été la victime d’une violente agression, hier samedi, à son magasin situé au Centre Ville de Ain Turk à Oran. La septuagénaire possède une bijouterie qui enregistre avec cette agression, son deuxième braquage en l’espace de quelques années.

Selon le journal arabophone Al Bilad, le braquage a eu lieu aux environ de 19 h. L’agression a été d’une rare violence, surtout envers un homme dont l’age ne lui permet même pas de se défendre. Les agresseurs auraient été armés, et ils n’ont pas hésité a s’en servir de leurs armes contre le pauvre septuagénaire, qui a été retrouvé dans un état critique, avant d’être transporté en Urgence vers l’hôpital.

Une bijouterie, deux braquages

Selon la même source, les origines de cette affaire remonteraient à 2014, quand la bijouterie de ce septuagénaire a été la cible d’un premier braquage. Les auteurs de ce casse, et bien qu’ils ont pu mettre la main sur tout ce qu’il y avait dans la bijouterie, ont quand même finis par être identifié et arrêtés par les éléments de sureté nationale de la wilaya d’Oran. Ils ont été présentés devant la justice, et les articles volés ont été tous restitués au vieux bijoutier.

Hier samedi, soit 6 ans après, le cauchemar recommence pour le septuagénaire. Une bande de voyous armés se sont rués sur leur victime avec une rare violence. Ils lui ont causé des multiples blessures au niveau de la tête et du visage, au point qu’il a été transféré en toute urgence vers le centre Hospitalo-universitaire d’Oran.

Les éléments de sureté nationale qui ont ouvert une enquête concernant cette affaire, n’ont cependant pas encore communiqué des informations officielles, ni sur quantité des bijoux qui ont été volés, ni sur la nature vengeresse de ce deuxième braquage, durant lequel le septuagénaire a failli y laisser la vie.