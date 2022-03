Oran : un avion militaire s’écrase à Bousfer

Un avion de l’armée nationale populaire (ANP) s’est écrasé, ce lundi 28 mars, peu après son décollage d’une base aérienne à l’Ouest de l’Algérie.

L’annonce a été faite ce lundi soir par le Ministère de la Défense nationale (MDN) via un communiqué dans lequel il a apporté quelques précisions sur ce tragique accident ayant emporté un commandant de l’armée de l’air algérienne.

« Lors d’un vol d’instruction planifié, un avion militaire de combat de type MIG 29 s’est écrasé, dans la soirée du 28 mars 2022, en raison d’une panne technique survenue directement après son décollage de la Base Aérienne de Bousfer en 2e Région Militaire », a précisé le MDN dans le communiqué.

« Et bien que le commandant de bord et son copilote aient réussi à être éjectés de l’appareil, le Commandant Ben Mebkhout Tahar est malheureusement tombé en martyr à l’Hôpital Militaire Régional Universitaire d’Oran, succombant à ses blessures », a ajouté la même source.

Chengriha ordonne l’ouverture d’une enquête

Suite à ce tragique incident, le Général de Corps d’Armée, Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-Major de l’ANP, a ordonné l’ouverture d’une enquête pour élucider les causes et les circonstances du crash.

« En cette douloureuse épreuve, Monsieur le Général de Corps d’Armée présente, en son nom propre et celui de l’ensemble des personnels de l’Armée Nationale Populaire, ses sincères condoléances et sa profonde compassion à la famille et aux proches du Chahid, et prie Allah Le Tout Puissant de leur prêter force et courage, et d’accorder Sa Grande Miséricorde au défunt Commandant Ben Mebkhout Tahar », a souligné le MDN.