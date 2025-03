Oran sous le choc : les dépouilles démembrées de 2 jeunes retrouvées dans une poubelle

Oran a été secouée par une affaire criminelle d’une rare violence. Le procureur de la République du tribunal de Fellaoucen a tenu une conférence de presse pour révéler les détails de cette affaire glaçante, impliquant l’assassinat d’un mineur et d’un étudiant universitaire.

Une série d’enlèvements et de meurtres perpétrés à Oran

Les autorités de sécurité et judiciaires ont annoncé la résolution de cette enquête qui a ébranlé la région. Tout a commencé avec la macabre découverte de restes humains dans une poubelle à El Karma. Les analyses ADN ont permis d’identifier la victime comme étant Imad Eddine, un mineur porté disparu depuis plusieurs jours.

À LIRE AUSSI : Il récite le Coran dans une église : un Algérien au cœur d’une vive polémique en France

L’enquête a rapidement mené à l’arrestation d’un voisin de la victime. Sous pression lors de son interrogatoire, ce dernier a fini par révéler des informations cruciales, orientant les forces de l’ordre vers le principal suspect : un ancien terroriste. Ce dernier a été appréhendé et mis en garde à vue.

L’affaire a pris une tournure encore plus sinistre lorsque les autorités ont découvert un second corps, cette fois mutilé et enterré à Saint-Rémy. Il s’agissait d’un étudiant universitaire qui était recherché depuis plusieurs semaines. Cette découverte a confirmé que l’affaire ne se limitait pas à un meurtre isolé, mais à un véritable réseau criminel.

Un ancien terroriste derrière les meurtres de deux jeunes victimes

Les investigations approfondies ont révélé que le principal suspect appartenait à un groupe terroriste actif à l’étranger. Son mode opératoire était sordide : il enlevait ses victimes, toutes issues de familles aisées, afin d’exiger une rançon. L’argent ainsi obtenu était destiné au financement de son organisation criminelle. Une fois l’argent en poche, il assassinait ses otages avant de mutiler et dissimuler leurs corps.

À LIRE AUSSI : Gestion des cités AADL à Oran : Le DG de l’agence répond aux critiques du wali

Cette affaire a provoqué une vive émotion au sein de la population d’Oran. Les habitants expriment leur indignation face à de tels actes de barbarie et saluent le travail des forces de l’ordre pour avoir mis fin aux agissements de cet individu dangereux.

Les autorités ont assuré que l’enquête se poursuit pour élucider d’éventuelles complicités et s’assurer qu’aucun autre membre de ce réseau criminel ne soit encore en liberté. En attendant, le principal suspect sera présenté devant la justice et risque la peine maximale pour ces crimes odieux.

À LIRE AUSSI : Crime sanglant à l’heure de l’iftar à Annaba : les détails d’un meurtre odieux