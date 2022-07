La ville d’Oran s’apprête à abriter une autre compétition internationale lors du mois en cours. Il s’agit de la 5e édition du championnat Arabe de natation. Elle aura lieu du 20 au 24 juillet prochain au centre nautique du complexe sportif Miloud Hadfi.

La ville d’Oran a abrité dignement la 19e édition des Jeux Méditérranéens du 23 juin au 6 juillet. En effet, toutes les épreuves se sont déroulées dans de très bonnes conditions, à la grande satisfaction des délégations de tous les pays participants.

Quelques jours seulement après le baisser du rideau des JM, la ville d’El-Bahia s’apprête à abriter un autre évènement international. Il s’agit, en effet, de la 5e édition du championnat Arabe de natation. Il aura lieu du 20 au 24 du mois en cours au centre nautique du complexe sportif Miloud Hadfi. L’information a été annoncée par la fédération algérienne de natation.

L’épreuve Arabe de natation, un rendez-vous de la confirmation

Alors que l’organisation des Jeux Médétrranéens était une totale réussite, la ville d’Oran sera au rendez-vous de la confirmation lorsqu’elle accueillera la 5e édition du championnat Arabe de natation. Doté de toutes les commodités, le centre nautique du complexe sportif Miloud Hadfi (nouveau stade d’Oran) est capable d’abriter dignement l’épreuve en question.

Cette dernière intervient après quelques jours de la fin des épreuves de natation des JM qualifiées d’un « franc succès » par le président de la FAN, Mohamed Hakim Boughadou. Il était, pour l’occasion, le délégué de la Fédération internationale de natation.

«Une lourde responsabilité sur le plan organisationnel que j’ai assurée et assumée positivement avec mes collaborateurs. Aussi, sur le plan technique un bilan plus que positif pour notre sélection nationale avec 4 médailles (1 or, 1 argent et 2 bronzes) et 16 finales». A avait-il déclaré à l’issue des JM. Il a salué au passage les athlètes et leurs différents staffs technique et médical.