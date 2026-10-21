Saisie choc : Près de 200 kg de viande et de poissons avariés découverts dans un garage privé

Les services de la 15e sûreté urbaine de la wilaya d’Oran ont saisi une importante quantité de viandes et de produits de la mer impropres à la consommation humaine.

Les denrées étaient stockées dans des conditions particulièrement insalubres à l’intérieur d’un garage privé, en infraction directe avec les règles d’hygiène et de sécurité sanitaire.

L’intervention a été menée sur la base d’informations sécuritaires avérées, en étroite coordination avec le procureur de la République près le tribunal d’El Othmania, la direction du commerce, l’inspection vétérinaire de la wilaya et les représentants de l’Organisation nationale de protection du consommateur (ONPC).

Des denrées périmées et des conditions de stockage illégales

La perquisition des lieux a permis aux enquêteurs d’inspecter trois chambres froides et quatre réfrigérateurs. Au total, les agents ont découvert 126 kg de fruits de mer surgelés périmés, 39,95 kg de viande hachée, 14 kg de merguez surgelées et 13,7 kg de gambas royales d’origine inconnue, soit un total de 193,65 kg de produits saisis, en plus de la constatation d’un extincteur périmé sur place.

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Cette opération de contrôle s’inscrit dans un contexte national de vigilance accrue quant à la sécurité alimentaire et à la régulation du marché des produits de large consommation.

Enquête présidentielle sur la spéculation et les intermédiaires

Lors du Conseil des ministres qu’il a présidé ce dimanche, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a fermement réagi face aux dysfonctionnements qui touchent la filière.

Le chef de l’État a en effet ordonné au Premier ministre, Sifi Ghrieb, d’ouvrir une enquête approfondie sur le rôle négatif joué par certains importateurs de viandes.

Ces derniers sont directement soupçonnés d’alimenter la spéculation, de créer des monopoles artificiels et de provoquer une hausse injustifiée des prix. Dans la pratique, ces dérives permettent à certains bouchers de commercialiser de la viande importée, censée être accessible, au même tarif que la viande locale.

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Dans le même sillage, le président Tebboune a instruit le gouvernement d’enquêter sur les écarts de prix injustifiés constatés d’une wilaya à une autre, et parfois même d’un quartier à un autre pour un produit identique.

Afin de mettre un terme à ces pratiques spéculatives qui pèsent sur le pouvoir d’achat des citoyens, le président de la République a ordonné la préparation d’un projet de texte de loi visant à encadrer de manière stricte l’activité des intermédiaires entre les producteurs et les consommateurs.

À cela s’ajoutent plusieurs mesures d’urgence, telles que le plafonnement des marges bénéficiaires, le doublement des effectifs des brigades de contrôle sur le terrain ainsi que la mise en place d’un suivi numérique quotidien des prix.