Oran sacrée meilleure ville touristique émergente d’Afrique pour 2025

La ville d’Oran a été couronnée meilleure ville touristique émergente en Afrique pour l’année 2025, en remportant le prix d’or de l’Union afro-asiatique du tourisme et de l’hôtellerie (AFASU). Cette distinction prestigieuse vient consacrer les efforts engagés ces dernières années pour valoriser le potentiel touristique, culturel et organisationnel de la capitale de l’Ouest algérien.

À LIRE AUSSI : Allocation voyage de 750 euros : Que stipule la nouvelle note de la banque d’Algérie ?

La cérémonie officielle de remise du prix s’est tenue à l’hôtel Oran Bay, en présence de nombreuses personnalités institutionnelles et d’acteurs du secteur. Le wali de la wilaya d’Oran, Ibrahim Ouchène, a été représenté par le secrétaire général de la wilaya, qui a reçu le trophée des mains du président de l’Union afro-asiatique du tourisme et de l’hôtellerie, Hossam Darwich. L’événement s’est déroulé dans un cadre solennel, reflétant l’importance de cette reconnaissance à l’échelle continentale.

Coup de projecteur sur Oran, meilleure ville touristique émergente d’Afrique

La cérémonie a réuni un large panel de responsables et d’invités, parmi lesquels l’inspecteur général du ministère du Tourisme et de l’Artisanat, le secrétaire général de l’AFASU, le président de la Fédération nationale de l’hôtellerie et du tourisme, ainsi que le représentant du président de l’Assemblée populaire de wilaya.

À LIRE AUSSI : Tebboune limoge l’ambassadeur d’Algérie au Liban après ses propos sur Trump

Étaient également présents des membres des services de sécurité, le chef de daïra d’Oran, la directrice du tourisme par intérim, des directeurs de l’exécutif local, des représentants du Conseil supérieur de la jeunesse, des acteurs de la société civile, des artistes, des écrivains, des professionnels du tourisme et de la culture, ainsi que des représentants des médias.

Oran confirme son potentiel et s’impose parmi les villes touristiques montantes d’Afrique

Selon les responsables de l’AFASU, le choix d’Oran s’inscrit dans le cadre des prix d’or décernés chaque année pour récompenser les expériences exemplaires en matière de développement durable et de promotion touristique en Afrique et en Asie. Le président de l’Union a souligné que cette distinction repose sur la richesse naturelle et culturelle de la ville, son patrimoine historique, ainsi que la qualité de ses infrastructures touristiques en constante amélioration.

Oran s’est également distinguée par ses capacités organisationnelles, mises en évidence à travers l’accueil de nombreuses manifestations d’envergure internationale. Compétitions sportives, rencontres économiques, événements culturels et rendez-vous politiques ont contribué à renforcer l’image de la ville comme un pôle dynamique et attractif sur la scène régionale et continentale.

À LIRE AUSSI : Henkel Algérie à la FPA 2025 : comment le Made in Algeria peut-il bâtir l’industrie de demain ?

Cette récompense constitue un signal fort pour le secteur du tourisme en Algérie. Elle conforte la position d’Oran comme destination prometteuse et ouvre de nouvelles perspectives en matière d’investissement, de promotion et de diversification de l’offre touristique. Pour les autorités locales et les professionnels du secteur, ce sacre représente à la fois une reconnaissance des efforts accomplis et une incitation à poursuivre les actions visant à faire d’Oran une destination de référence en Afrique.