Oran : 61 Marocains arrêtés, un réseau criminel international démantelé

La Direction générale de la Sûreté nationale vient d’annoncer un coup de filet d’ampleur inhabituelle dans l’ouest du pays. Au total, 61 ressortissants marocains ont été arrêtés à Oran après avoir pénétré clandestinement sur le territoire algérien. D’après les premiers éléments de l’enquête, ces individus appartiendraient à une organisation criminelle internationale qualifiée de hautement dangereuse par les services de sécurité, et s’apprêtaient à commettre des actes de sabotage visant l’ordre public.

Un réseau criminel international neutralisé à Oran avant le passage à l’acte

L’intervention a été conduite début octobre par les effectifs du Service de wilaya de la police judiciaire d’Oran, sous l’autorité du parquet compétent. Les enquêteurs sont parvenus à identifier l’ensemble des membres de la cellule puis à les localiser avant qu’ils ne déclenchent leur plan.

Parmi les personnes placées en garde à vue figure un ancien militaire de l’armée marocaine, un profil qui a logiquement retenu l’attention des services spécialisés. La DGSN évoque une structure organisée, dotée de moyens financiers et d’une logistique rodée, dont les intentions dépassaient largement la simple délinquance transfrontalière.

Les investigations préliminaires, précise la police, ont mis en évidence une préparation méthodique d’opérations de déstabilisation.

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Une infiltration par la Tunisie et les maquis d’El Kala

L’itinéraire emprunté par les suspects illustre le degré de préparation du réseau. Plutôt que de tenter un passage direct par l’ouest, le groupe a choisi un détour aérien : arrivée à l’aéroport international de Tunis, puis progression terrestre vers l’Algérie.

Les membres du réseau ont ensuite exploité les pistes montagneuses et les couloirs forestiers isolés de la région d’El Kala, dans la wilaya d’El-Tarf, limitrophe de la Tunisie. Ce relief accidenté, difficile à quadriller, leur a permis de franchir la frontière sans être repérés. De là, ils ont rejoint Oran par la route, à l’autre extrémité du pays.

Passeports et devises saisis par la police judiciaire

La perquisition menée dans le cadre de l’opération a permis de récupérer un lot de passeports marocains ainsi que des sommes d’argent libellées en dirhams et en euros. Ces fonds doivent désormais permettre aux enquêteurs de remonter la chaîne de financement du groupe.

L’ensemble des 61 mis en cause a été présenté devant le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé d’Oran, juridiction compétente pour les affaires de criminalité organisée et les atteintes à la sûreté de l’État.

La DGSN multiplie les coups de filet contre la criminalité organisée

Cette affaire s’inscrit dans une série d’opérations menées depuis le début de l’année contre des structures transnationales. En août, un travail d’investigation de six mois avait abouti à vingt-six arrestations dans une affaire mêlant trafic de migrants et blanchiment, avec la saisie d’une embarcation et de plusieurs millions de dinars.

La question de la présence de ressortissants marocains dans des dossiers sensibles n’est pas non plus inédite. L’été dernier, le ministère de la Défense nationale avait fait état du démantèlement d’une cellule du groupe terroriste MAK comptant quatre Marocains en situation irrégulière à Tizi Ouzou.

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