Oran : lourde peine contre les bouchers vendeurs de viandes d’âne

Depuis quelques années, les affaires liées à la vente de viande d’âne sont récurrentes. Les commerçants, avides de profits, n’hésitent pas à tromper les consommateurs sur le produit vendu, mettant ainsi en danger la santé des citoyens algériens. A savoir que la vente de viande d’âne est interdite par les autorités.

La wilaya d’Oran en a fait les frais cette semaine, et les autorités compétentes n’ont pas hésité à sevir. C’est ce jeudi 27 octobre 2022 que le tribunal Sénia d’Oran a rendu son verdict vis-à-vis d’une bande d’individus qui opérait dans l’illégalité et commercialisait de la viande d’âne.

Le groupe a été condamné à 4 ans de prison et 100 000 dinars d’amende avec ordre de dépôt en séance. De plus, la condamnation des fugitifs concernés dans cette affaire a elle aussi été prononcée. Elle équivaut à une peine de 5 ans de prison et une amende de 100 000 dinars.

Oran : une boucherie commercialisait de la viande d’âne

Comme énoncé précédemment, la wilaya d’Oran a été prise pour cible par des commerçants malhonnêtes qui voulaient maximiser leurs profits, au dépend de la santé des citoyens. Une boucherie située dans le quartier de Sabah de la commune de Senia dans ladite wilaya vendait de la viande avariée, dont de la viande d’âne.

Les autorités compétentes de la région sont donc intervenues, et ont réussi à saisir cette viande, qui était bel et bien stockée dans un réfrigérateur de la boucherie. Les forces de l’ordre ont aussi constaté la présence de “produits spéciaux” visant à conserver des cadavres présents sur les lieux.

En plus de l’arrestation de 5 personnes, les autorités ont pu saisir une grande quantité de viande avariée, ainsi que de la viande d’âne. En effet, les forces de l’ordre ont saisi 52 kg de viande d’âne, 438 kg de viande blanche avariée, 15 kg de viande rouge avariée, 6 kg de viande hachée blanche avariée, 10 kg d’abats poulet pourri, 6 kg de viande hachée avariée et 17 kg et 300 g de poudre empêchant la viande de pourrir.