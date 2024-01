Oran : le pillage d’une tombe et le vol du corps d’un enfant suscitent l’indignation

La police d’Oran est actuellement mobilisée suite à un incident des plus troublants : le pillage d’une tombe et le vol du corps d’un enfant dans un cimetière. L’incident, d’une nature aussi choquante que déplorable, a déclenché une vague d’indignation parmi les habitants d’Oran.

Une tombe mise à sac au cimetière d’Ain El Beydha (Oran)

Le communiqué, émis sous la supervision du parquet du tribunal d’El Othmania, précise que la police d’Oran a ouvert une enquête sur la base d’une vidéo circulant sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, qui a suscité un profond émoi, expose les allégations selon lesquelles le corps d’un fœtus non développé aurait disparu de l’intérieur d’une tombe au cimetière d’Aïn El Beyda.

À LIRE AUSSI : Oran : une marrée humaine déferle sur le Salon national de l’automobile (vidéo)

La profanation d’une tombe est un acte non seulement répréhensible sur le plan moral, mais également un crime puni par la loi. Outre le chagrin et la douleur causés aux familles concernées, de tels actes sapent la confiance de la société dans le respect et la sanctité des lieux de sépulture.

La profanation d’une tombe est un acte non seulement répréhensible sur le plan moral, mais également un crime puni par la loi. Outre le chagrin et la douleur causés aux familles concernées, de tels actes sapent la confiance de la société dans le respect et la sanctité des lieux de sépulture.

Le corps introuvable, la police d’Oran ouvre une enquete

Dans la vidéo visionnée des dizaines de milliers de fois sur les réseaux sociaux, on peut voir le père, désemparé, expliquer la situation. « J’ai enterré ma fille le 06 juillet 2023, aujourd’hui, le 26 janvier 2024, je suis venu me recueillir sur sa tombe et je l’ai trouvée vide. Je suis choqué ».

À LIRE AUSSI : D’Oran à Tinzaouatin à vélo, un aventurier algérien se lance à la conquête du Sahara

Le père de la défunte explique avoir trouvé la sépulture dans un état déplorable, comme en attestent les images, « J’ai trouvé la tombe vide, on a retiré la dalle et le corps de ma fille. J’ai les documents qui prouvent que l’enterrement a eu lieu le 06 juillet 2023. Je n’ai retrouvé ni les restes de ma fille ni son linceul ».

Face à cet acte choquant, la population locale réclame avec fermeté l’ouverture d’une enquête exhaustive afin de faire la lumière sur cette affaire sinistre et de traduire les coupables en justice.