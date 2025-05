Oran : Le Grand Hôtel retrouve son éclat d’antan après un siècle d’histoire

L’un des plus anciens et prestigieux établissements hôteliers d’Algérie, le Grand Hôtel d’Oran, vient de rouvrir ses portes avec faste après une restauration complète menée par le groupe public GHTT. Inauguré pour la première fois en 1920, cet édifice légendaire renaît au cœur de la ville d’Oran, dans une alliance réussie entre mémoire patrimoniale et modernité hôtelière.

Un monument restauré dans le respect de l’histoire

Classé hôtel 4 étoiles, le Grand Hôtel a bénéficié d’un travail minutieux de réhabilitation, visant à préserver son architecture d’origine, ses ornements emblématiques et son âme historique.

Niché dans le centre-ville d’Oran, le bâtiment a traversé les décennies en accueillant des figures politiques, artistiques et intellectuelles de renommée, tant algériennes qu’internationales. Sa façade néo-classique, ses volumes élégants et ses décors intérieurs font partie intégrante du patrimoine urbain oranais.

Un nouvel écrin pour le tourisme d’affaires et culturel

L’établissement restauré comprend désormais 82 chambres, dont 14 suites de standing et 5 chambres communicantes, réparties sur 5 niveaux. La capacité d’accueil atteint 132 lits, avec une salle d’honneur adaptée à l’organisation de réceptions, rencontres culturelles ou événements professionnels.

Cette réouverture s’inscrit dans la volonté des autorités de revitaliser le tourisme urbain et patrimonial en Algérie, en valorisant les infrastructures historiques et en diversifiant l’offre hôtelière.

Le Grand Hôtel ambitionne ainsi de redevenir une adresse de référence pour les voyageurs nationaux et étrangers, en particulier ceux attirés par le charme architectural et l’héritage cosmopolite d’Oran.

Un symbole de renaissance pour le centre-ville d’Oran

La réouverture du Grand Hôtel ne marque pas seulement le retour d’un lieu emblématique, mais s’inscrit également dans une dynamique plus large de réhabilitation urbaine à Oran.

La ville, qui se prépare à accueillir de grands événements internationaux, voit dans ce projet un signal fort de relance touristique, tout en misant sur la préservation de son identité.

Le Grand Hôtel, véritable symbole d’élégance et de mémoire, redevient ainsi un lieu de vie, de passage et de prestige, à la croisée du passé glorieux et d’un futur prometteur pour la ville d’Oran.