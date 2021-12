Oran : l’Algérie veut « faire entendre la voix de l’Afrique »

La diplomatie Algérienne se tourne enfin vers l’Afrique, dont elle est le pays ayant la plus vaste superficie. L’Algérie tente sans doute de se repositionner sur l’échiquier continental, et ne ménage aucun effort pour y arriver, surtout dans un contexte marqué par d’importants changements sur le plan géostratégique.

Aujourd’hui, dans la ville d’Oran, capitale de l’Ouest, l’Algérie abrite les « travaux de la 8e conférence de haut niveau sur la paix et la sécurité en Afrique ». Cette conférence a été intitulée « aide aux nouveaux membre africains du conseil de sécurité de l’ONU à se préparer au traitement des questions relatives à la paix et à la sécurité dans le continent africain ».

Une conférence de haut niveau

Cette conférence qui se tient à Oran, et qui durera trois jours, verra une « participation de très haut niveau », indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères. Toujours selon la même source, plusieurs ministres des pays membres du conseil de paix et de sécurité de l’union africaine seront présents, mais également des membres africains au conseil de sécurité de l’ONU.

Cette conférence, vise, selon le ministère, « à faire toute la lumière sur la nécessité de promouvoir une action africaine commune en renforçant la coordination et la coopération entre les membres africains du Conseil de sécurité des Nations Unies et le reste des membres de l’Union africaine » afin de « faire entendre la voix de l’Afrique au sein du Conseil de sécurité et pour défendre efficacement les positions africaines sur les questions de paix et de sécurité ainsi que pour mettre un terme à la marginalisation de l’Afrique au sein des instances internationale ».

Il s’agit de la huitième édition de cette conférence qui se tient en Algérie, après celles de 2013, 2014 et 2015. Via ce genre d’événement, l’Algérie tend à réitérer son « ferme engagement » à soutenir une action collective africaine commune.