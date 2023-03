Oran : la GN met fin à l’activité d’un réseau de trafic de drogue international

La Gendarmerie nationale (GN) a réussi à mettre fin à l’activité d’un réseau de trafic de drogue international. Et ce, dans la wilaya d’Oran. On notera qu’il s’agit des révélations de la GN qui ont été dévoilées via un communiqué rendu public aujourd’hui. D’après la même source, cette opération a permis aux services responsables de mettre la main sur une somme d’argent en monnaie nationale ainsi que 35 kg de kif traité.

On notera que ladite opération, qui s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, a été menée en coordination avec les éléments du Service central des investigations criminelles à Chéraga et le détachement spécial d’intervention de Mahelma. À en croire les révélations des services responsables, l’activité dudit réseau criminel s’étend de la frontière marocaine à plusieurs wilayas internes du pays.

De ce fait, les éléments de la GN ont lancé les investigations et intensifié la surveillance afin de déjouer les plans des personnes impliquées dans cette affaire. Ainsi, plusieurs domiciles ont été perquisitionnés. Et ce, dans plusieurs wilayas à travers le territoire national. Effectivement, les efforts déployés ont abouti à l’arrestation de plusieurs membres du gang.

Trafic de drogue : saisie de 35 kg de kif traité

Comme on l’avait mentionné plus haut, les efforts des services responsables ont abouti à l’arrestation de plusieurs personnes impliquées dans cette affaire. En effet, les accusés sont âgés entre 28 et 35 ans, indique le communiqué. L’opération a également permis de mettre la main sur 35 kg de kif traité et de récupérer 2,5 milliards de centimes, 15 téléphones portables et deux véhicules.

Après l’accomplissement des investigations et des procédures légales, les mis en cause seront déférés devant le parquet. Dans le détail, ils devront faire face à plusieurs accusations, notamment pour contrebande portant atteinte à la sécurité nationale et la santé publique.