La ville d’Oran fait une entrée remarquée dans le classement mondial des villes offrant les meilleures performances en matière d’Internet mobile. Selon la dernière mise à jour mensuelle du Speedtest Global Index, publié par l’entreprise américaine Ookla, la capitale de l’Ouest algérien occupe désormais la 19e place mondiale, intégrant ainsi le cercle des vingt villes les plus rapides au monde en matière de connexion mobile.

Cette progression marque une évolution importante pour Oran, qui gagne onze places par rapport au précédent classement, dans lequel elle figurait au 30e rang mondial. Une ascension qui témoigne de l’amélioration des performances des réseaux de télécommunications dans la ville.

Les chiffres communiqués par le ministère de la Poste et des Télécommunications mettent également en évidence l’ampleur de cette progression sur une période relativement courte. Il y a moins de trois mois, Oran occupait encore la 41e position mondiale, avec un débit de téléchargement de 197,09 mégabits par seconde (Mbps). Elle a depuis gagné 22 places, tandis que sa vitesse de téléchargement a progressé de plus de 50 Mbps, soit une hausse d’environ 26 %.

Alger gagne également du terrain

La progression ne concerne pas uniquement Oran. Alger enregistre elle aussi une amélioration de son classement, en gagnant quatre places pour atteindre la 59e position mondiale. La capitale affiche une vitesse moyenne de téléchargement mobile de 157,34 Mbps, confirmant une évolution positive des performances du réseau.

Pour le ministère de la Poste et des Télécommunications, ces résultats illustrent les effets des opérations de modernisation des infrastructures de télécommunications engagées à travers le pays. Le département ministériel souligne que cette dynamique se poursuit et concerne progressivement d’autres wilayas du territoire national.

Cette avancée place ainsi deux villes algériennes dans le classement mondial des métropoles les plus performantes en matière d’Internet mobile, avec Oran en tête de cette progression. Un résultat qui témoigne des progrès réalisés dans le développement des réseaux de télécommunications en Algérie.

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Internet en Algérie : près de 8 habitants sur 10 sont connectés, les usages numériques progressent

L’utilisation d’Internet poursuit sa progression en Algérie. Réseaux sociaux, vidéos en ligne, messageries et services numériques occupent désormais une place importante dans le quotidien des Algériens. Selon le rapport Digital 2026 de DataReportal, le pays comptait 37,8 millions d’internautes à la fin de l’année 2025, soit 79,5 % de sa population.

En l’espace d’un an, l’Algérie a ainsi enregistré 1,7 million d’internautes supplémentaires, confirmant l’élargissement de l’accès aux services numériques. Malgré cette évolution, près de 9,74 millions de personnes n’utilisaient toujours pas Internet à la fin de 2025, ce qui représente environ un habitant sur cinq.

Le téléphone mobile constitue l’un des principaux moyens d’accès au réseau. Le pays recensait 55,6 millions de connexions mobiles cellulaires à la même période, un chiffre supérieur à la population totale. Cette situation s’explique notamment par le fait qu’une même personne peut posséder plusieurs cartes SIM ou abonnements.

Les réseaux sociaux et la vidéo au cœur des habitudes

Au-delà du simple accès à Internet, les pratiques numériques évoluent également. Le rapport recense 27,5 millions d’identités actives sur les réseaux sociaux en Algérie en octobre 2025, soit 57,7 % de la population. Ce chiffre représente une progression de 2,6 millions en un an.

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Facebook conserve une place centrale avec une audience publicitaire potentielle de 27,5 millions de personnes. YouTube suit avec 25,4 millions, tandis qu’Instagram enregistre 13,5 millions. Ces données, issues des outils publicitaires des plateformes, ne correspondent toutefois pas nécessairement au nombre d’utilisateurs actifs.

Une autre étude apporte un éclairage sur les habitudes quotidiennes. Publiée par Kantar dans le cadre de son enquête Africascope Maghreb 2025, elle révèle qu’Internet atteint une couverture quotidienne de 90 % en Algérie. À l’échelle du Maghreb, les individus y consacrent en moyenne 2 heures et 51 minutes par jour.

Le partage et le téléchargement de vidéos, ainsi que l’écoute de musique en ligne, figurent parmi les activités les plus répandues. Facebook, WhatsApp et TikTok dominent également les usages sociaux.

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Des connexions plus rapides, mais des défis persistants

L’amélioration de la qualité des connexions accompagne cette évolution. Selon les données d’Ookla reprises dans le rapport Digital 2026, le débit médian de téléchargement mobile atteignait 41,21 Mbps à la fin de 2025, contre 37,86 Mbps pour l’Internet fixe.

Malgré ces avancées, près d’un cinquième de la population reste encore privé d’accès à Internet. L’enjeu ne concerne donc plus uniquement le développement des infrastructures, mais aussi l’élargissement de la couverture et l’accès aux services numériques sur l’ensemble du territoire.

La progression du nombre d’internautes et la diversification des usages confirment ainsi la place grandissante d’Internet dans la société algérienne, aussi bien pour communiquer et s’informer que pour se divertir.