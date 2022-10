Oran : ils commercialisaient de la viande d’âne, 5 individus arrêtés

Les commerçants peuvent parfois être sans scrupule et tromper les consommateurs, que ce soit en vendant des produits à des prix exorbitants ou en vendant des produits alimentaires périmés ou même impropres à la consommation, pouvant mettre en danger la santé ou la vie de centaines ou plus de personnes.

Des éléments de sécurité du quartier Sabah de la commune de Sénia dans la wilaya d’Oran, ont réussi à saisir de la viande d’âne à l’intérieur d’un réfrigérateur dans une boucherie destinée à la vente.

L’opération s’est déroulée lors d’une rafle dans une boucherie vendant de la viande avariée, dont de la viande d’âne impropre à la consommation humaine, les éléments de sécurité ont aussi constaté l’utilisation de produits spéciaux pour la conservation des cadavres.

Cette opération a abouti à l’arrestation de 5 personnes, âgées de 19 à 26 ans. Mais aussi la saisie de 52 kg de viande d’âne. En plus de 438 kg de viande blanche avariée, 15 kg de viande rouge avariée, et 6 kg de viande hachée blanche avariée. Ainsi que la saisie de 10 kg d’abats poulet pourri, 6 kg de viande hachée avariée et 17 kg et 300 g de poudre empêchant la viande de pourrir.

2 personnes condamnées à 7 ans de prison ferme dans une affaire de spéculation illégale à Chlef

Hier, le lundi 17 octobre 2022, le tribunal de Chlef a prononcé une peine de 7 ans de prison contre deux prévenus avec obligation de payer une amende de 5 000 000 de dinars pour leur implication dans la spéculation illégale. L’affaire concerne chacun des accusés, dit T. J, et F. F., en comparution immédiate, avec ordre de fermer le magasin et de radier le registre de commerce de l’accusé, dit T. J.

Dans le même contexte, le communiqué du Procureur de la République près le Tribunal de Chlef précise que les deux prévenus sont poursuivis dans le cadre de la poursuite des mesures de lutte contre le phénomène de spéculation illégale, qui concerne les aliments de grande consommation avec comparution immédiate.